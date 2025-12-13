Rusia afirmó haber bombardeado instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, presentándolo como "represalia" por ataques ucranianos.
Enviado de Trump se reúne con Zelenski
Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.El Mundo13/12/2025
El enviado estadounidense Steve Witkoff estará este fin de semana en Berlín para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y líderes europeos, según adelantó el diario 'The Wall Street Journal' (WSJ). La decisión de enviar a Berlín a quien ha encabezado las conversaciones con Ucrania y Rusia sobre el plan de paz que promueve Estados Unidos "subraya el impulso acelerado para reducir las diferencias entre Kiev y Washington en cuanto a los términos del acuerdo", escribe el WSJ.
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP la veracidad del informe. De acuerdo con este medio estadounidense, la reunión se producirá ya este fin de semana, antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, con varios jefes de Estado y de Gobierno europeos y los líderes de las instituciones comunitarias y de la OTAN que tendrá lugar el lunes.
Unos encuentros con numerosos participantes
De acuerdo con otros medios estadounidenses, además de Witkoff viaja a Alemania el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que también ha estado implicado en las conversaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz para Ucrania. El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Se da por descontado que estarán en la capital alemana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que, junto con el canciller Merz, forman el llamado grupo 'E3', además de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además ha confirmado oficialmente su asistencia a la cumbre de Berlín el presidente finlandés, Alexander Stubb, que mantiene excelentes relaciones con Trump.
Con información de efe, afp
Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.
El grupo islamista calificó el cambio diplomático como un “lamentable alejamiento” de la postura pro palestina y advirtió que la nueva política exterior boliviana “encubre los crímenes de guerra” israelíes.
Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.