Enviado de Trump se reúne con Zelenski

Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.

El Mundo13/12/2025

75141054_605

El enviado estadounidense Steve Witkoff estará este fin de semana en Berlín para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y líderes europeos, según adelantó el diario 'The Wall Street Journal' (WSJ). La decisión de enviar a Berlín a quien ha encabezado las conversaciones con Ucrania y Rusia sobre el plan de paz que promueve Estados Unidos "subraya el impulso acelerado para reducir las diferencias entre Kiev y Washington en cuanto a los términos del acuerdo", escribe el WSJ.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP la veracidad del informe. De acuerdo con este medio estadounidense, la reunión se producirá ya este fin de semana, antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, con varios jefes de Estado y de Gobierno europeos y los líderes de las instituciones comunitarias y de la OTAN que tendrá lugar el lunes.

comercios saltaSalta premia la compra formal en toda la provincia

Unos encuentros con numerosos participantes

De acuerdo con otros medios estadounidenses, además de Witkoff viaja a Alemania el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que también ha estado implicado en las conversaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz para Ucrania. El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Se da por descontado que estarán en la capital alemana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que, junto con el canciller Merz, forman el llamado grupo 'E3', además de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además ha confirmado oficialmente su asistencia a la cumbre de Berlín el presidente finlandés, Alexander Stubb, que mantiene excelentes relaciones con Trump.

Con información de efe, afp

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail