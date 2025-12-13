Rusia afirmó haber bombardeado instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, presentándolo como "represalia" por ataques ucranianos.
Bielorrusia indulta a 123 presos políticos tras acuerdo con EE. UU.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó a 123 presos políticos de diversas nacionalidades, incluyendo a la opositora María Kolesnikova y al Premio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski.El Mundo13/12/2025
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó hoy a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos levantara este sábado las sanciones al potasio bielorruso. "La República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo", informó la oficina de prensa presidencial a la agencia BELTA.
La nota subraya que la decisión "se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", cuyo emisario, John Cole, mantuvo ayer y hoy consultas con Lukashenko en Minsk. Además, añade que responde "a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden".
Entre los liberados, el Nobel Ales Bialiatski
La ONG de defensa de los derechos humanos Viasna indicó que entre los liberados se encuentra la opositora María Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski. "Hablé con él, está de camino a Lituania y se encuentra bien", declaró a AFP su esposa, Natalia Pinchuk. Kolesnikova, de 43 años y música de formación, fue una de las líderes de las manifestaciones masivas contra la reelección de Lukashenko en 2020, considerada fraudulenta.
Bialiatski, de 63 años, fundó en 1996 y dirigió durante años Viasna ("Primavera"), el principal grupo de defensa de los derechos humanos y fuente esencial de información sobre la represión en este país de Europa del Este. Ambos fueron detenidos durante la brutal represión de este movimiento de protesta y condenados a duras penas de cárcel. El opositor Viktor Babariko, uno de los principales rivales de Lukashenko hasta que fue encarcelado antes de las elecciones de 2020, también fue liberado, según Viasna.
En total, señala BELTA, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia. La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa.
Con informaciónde efe, afp
Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.
Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.
El grupo islamista calificó el cambio diplomático como un “lamentable alejamiento” de la postura pro palestina y advirtió que la nueva política exterior boliviana “encubre los crímenes de guerra” israelíes.
Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)