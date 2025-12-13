Bielorrusia indulta a 123 presos políticos tras acuerdo con EE. UU.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó hoy a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos levantara este sábado las sanciones al potasio bielorruso. "La República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo", informó la oficina de prensa presidencial a la agencia BELTA.

La nota subraya que la decisión "se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", cuyo emisario, John Cole, mantuvo ayer y hoy consultas con Lukashenko en Minsk. Además, añade que responde "a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden".

Entre los liberados, el Nobel Ales Bialiatski

La ONG de defensa de los derechos humanos Viasna indicó que entre los liberados se encuentra la opositora María Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski. "Hablé con él, está de camino a Lituania y se encuentra bien", declaró a AFP su esposa, Natalia Pinchuk. Kolesnikova, de 43 años y música de formación, fue una de las líderes de las manifestaciones masivas contra la reelección de Lukashenko en 2020, considerada fraudulenta.

Bialiatski, de 63 años, fundó en 1996 y dirigió durante años Viasna ("Primavera"), el principal grupo de defensa de los derechos humanos y fuente esencial de información sobre la represión en este país de Europa del Este. Ambos fueron detenidos durante la brutal represión de este movimiento de protesta y condenados a duras penas de cárcel. El opositor Viktor Babariko, uno de los principales rivales de Lukashenko hasta que fue encarcelado antes de las elecciones de 2020, también fue liberado, según Viasna.

En total, señala BELTA, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia. La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa.

Con informaciónde efe, afp