Olmedo aseguró que La Libertad Avanza “seguirá siendo pura” y sin acuerdos con “la vieja política”
El referente libertario afirmó que, a pesar de la victoria, el espacio no hará alianzas con sectores tradicionales y que su prioridad será mantener la coherencia con los valores del presidente Javier Milei.Política29/10/2025Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el referente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, desmintió las versiones que circulan sobre una posible renuncia del senador electo Gonzalo Guzmán Coraita para que él asuma en su lugar. “Tengo un gran respeto por el doctor Guzmán Coraita, pero más respeto tengo por una sociedad que votó una lista. Yo no hago lo que hacen otros, que ponen uno para que asuma otro”, sostuvo el dirigente.
Olmedo recordó que desde el inicio fue claro sobre su rol dentro del espacio: “Yo vine el primer día y le dije: ‘Voy a ser senador’. Y sí, soy senador suplente. No le mentí a nadie. Se mantiene todo como está: Guzmán Coraita y Emilia Orozco van a asumir, al igual que Gabriela Flores y Zapata en Diputados.”
El dirigente libertario destacó además que en Salta el armado de la lista fue autónomo, con el aval del propio presidente Javier Milei. “Fue la única provincia donde armamos toda la lista y se la llevé al presidente. Nos dio la confianza. ¿Usted cree que yo le voy a mentir al presidente? No, nada”, subrayó.
En relación con el futuro político del espacio, Olmedo enfatizó que La Libertad Avanza “seguirá siendo pura” y que su objetivo es ofrecer una alternativa distinta a la “vieja política”.
“La gente se cansó de los políticos que hablan bonito pero no resuelven nada. Quiere gente nueva, con ideas nuevas y un legado intachable. Por eso todos nuestros candidatos se hicieron el narcotest, y todos dieron negativo”, destacó.
El exdiputado también analizó el panorama poselectoral y apuntó contra el oficialismo provincial: “El gran perdedor fue Gustavo Sáenz. Cuando tenés el auto oficial y salís segundo, perdiste. En Orán lo duplicamos, en Tartagal también ganamos en la ciudad. Los intendentes más importantes del PJ perdieron.”
Finalmente, Olmedo cuestionó las maniobras del peronismo local de cara al futuro: “Ahora quieren al PJ de nuevo para que no se les escape nadie rumbo a 2027. Pero el propio gobernador dijo, frente al Señor y la Virgen del Milagro, que no habrá un tercer mandato. Me guío por su palabra”, concluyó.
El encuentro se realizará este jueves en la Casa Rosada. Participarán Francos, Caputo y Catalán, los interlocutores del Gobierno con las provincias.
En línea con la convocatoria al consenso que realizó Javier Milei, funcionarios de la Casa Rosada activaron diálogos preliminares para avanzar en acuerdos sobre reformas clave y el Presupuesto.
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.