El mercado cambiario se mantiene en calma este sábado, en la previa de las elecciones nacionales. A cuánto cotiza el dólar blue en el mercado paralelo este sábado 25 de octubre,
El dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
El mercado reacciona a los primeros sondeos. Las stablecoins como DAI y USDC se derrumban casi 6%. USDT, la más usada, cae más de 4% este domingo.Economía26/10/2025
El "dólar cripto" se derrumbó este domingo en una jornada de extrema volatilidad y pasó a ser la cotización más baja del mercado, ubicándose incluso por debajo del precio del dólar oficial.
Las principales stablecoins, criptomonedas que siguen el valor del dólar, registraron fuertes caídas. Tether (USDT), una de las más utilizadas, se desplomó un 4,28% y se negocia a $1.514,09 para la venta. Este valor queda por debajo del dólar oficial, que cerró la semana en $1.515.
Otras criptomonedas mostraron caídas aún más pronunciadas: Dai (DAI) retrocedió un 5,97% y se vende a $1.491,28, mientras que USD Coin (USDC) bajó un 5,81% y se consigue a $1.493,36.
La caída es tan significativa que el precio de compra del "dólar cripto" (el valor que recibe un ahorrista al vender sus tenencias) también se hundió. El USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, valores que se encuentran por debajo incluso del precio comprador del dólar oficial ($1.465).
El desplome del mercado cripto contrasta con la estabilidad de las cotizaciones paralelas, que cerraron el fin de semana sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.525 para la venta, el dólar MEP en $1.555,20 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.562,50.
Con información de Noticias Argentinas
