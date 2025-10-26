Mendoza: El 71% votó y LLA lidera con amplio margen

La alizanza entre el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) esperaba hoy en Mendoza una victoria con el 45% de los votos en Mendoza.

La participación electoral superaba el 71%, según indicó la Cámara Electoral de Mendoza.

Con los resultados provisorios, LLA se quedaría con tres de las cinco bancas a diputados nacionales que están en juego.

Con el minsitro de Defensa, Luis Petri, como candidato principal, el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtendría el 45% de los votos.

De esta manera, el peronismo encabezado por Emir Félix (Fuerza Justicialista), quedaba por debajo con una diferencia de 20 puntos y se posicionaba como la segunda fuerza provincial.

La participación en Mendoza se ubicaba en 71,5% y podría alcanzar el 73%, según informaron las autoridades de la Junta Electoral Nacional de ese distrito.

Si bien superó el nivel nacional, que fue del 66%, la cifra se mantiene dentro del promedio histórico local.

“El 71,5% es una cifra muy similar a la de elecciones anteriores. En 2021 fue del 72% al cierre provisorio y terminó en 74,19%”, destacó el presidente de la Corte Suprema de Justicia mendocina, Dalmiro Garay.

