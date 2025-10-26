“La gente está cansada de peleas, quiere soluciones”, dijo Sáenz antes de votar

Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
El gobernador de Salta destacó la importancia de la participación ciudadana y pidió que las elecciones permitan elegir representantes que defiendan los intereses de la provincia.Salta26/10/2025Agustina Tolaba
El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se expresó esta mañana previo a emitir su voto en el Colegio Manuel Castro (ex Nacional), donde destacó la relevancia de la jornada electoral y la participación ciudadana.
Sáenz subrayó que esta elección es clave para que Salta y otras provincias del norte del país logren una mirada más federal y dejar de ser relegadas por los gobiernos centralistas: “Muchas provincias están diciendo ‘Acá estamos, somos parte de la Argentina y necesitamos que se nos respete’. Ningún gobierno le ha cambiado la vida al norte argentino”, afirmó.
El mandatario provincial hizo un llamado a dejar de lado la polarización y los discursos de odio, que según dijo, cansan a la población: “La gente está esperando que los políticos se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas, no que se peleen ni se echen la culpa unos a otros. Esto es lo que agota y aleja a la gente de las urnas”.
Sáenz también destacó la importancia del ejemplo que dan los votantes para las generaciones más jóvenes y alentó a todos los salteños a acercarse a las mesas electorales: “Me encanta que vengan a votar, porque muchos han apostado a esta democracia soportando injusticias. Hoy podrán elegir a quienes les generen confianza y esperanza de cambiar su vida”.
Respecto a la gestión provincial, el gobernador repasó algunas de las obras en ejecución, entre ellas rutas, plantas potabilizadoras y la ciudad judicial de Orán, y reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y sensible a las necesidades del norte argentino.
Finalmente, Sáenz expresó que las elecciones representan una oportunidad para que los ciudadanos utilicen su voto como herramienta de cambio, y remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional también realice un giro y escuche a las provincias de manera respetuosa.
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La Justicia Electoral recordó las restricciones vigentes durante la veda electoral. Se prohíbe realizar actos de campaña, propaganda y difusión de resultados antes del cierre de las mesas.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.