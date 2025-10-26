“La gente está cansada de peleas, quiere soluciones”, dijo Sáenz antes de votar

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se expresó esta mañana previo a emitir su voto en el Colegio Manuel Castro (ex Nacional), donde destacó la relevancia de la jornada electoral y la participación ciudadana.

Sáenz subrayó que esta elección es clave para que Salta y otras provincias del norte del país logren una mirada más federal y dejar de ser relegadas por los gobiernos centralistas: “Muchas provincias están diciendo ‘Acá estamos, somos parte de la Argentina y necesitamos que se nos respete’. Ningún gobierno le ha cambiado la vida al norte argentino”, afirmó.

El mandatario provincial hizo un llamado a dejar de lado la polarización y los discursos de odio, que según dijo, cansan a la población: “La gente está esperando que los políticos se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas, no que se peleen ni se echen la culpa unos a otros. Esto es lo que agota y aleja a la gente de las urnas”.

Sáenz también destacó la importancia del ejemplo que dan los votantes para las generaciones más jóvenes y alentó a todos los salteños a acercarse a las mesas electorales: “Me encanta que vengan a votar, porque muchos han apostado a esta democracia soportando injusticias. Hoy podrán elegir a quienes les generen confianza y esperanza de cambiar su vida”.

Respecto a la gestión provincial, el gobernador repasó algunas de las obras en ejecución, entre ellas rutas, plantas potabilizadoras y la ciudad judicial de Orán, y reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y sensible a las necesidades del norte argentino.

Finalmente, Sáenz expresó que las elecciones representan una oportunidad para que los ciudadanos utilicen su voto como herramienta de cambio, y remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional también realice un giro y escuche a las provincias de manera respetuosa.