Boca factura: Hard Rock abrirá su primer restaurante en La Bombonera

Boca Juniors y Hard Rock Café anunciaron una alianza estratégica internacional que marcará un hito en la historia del club y del mundo del entretenimiento. El acuerdo convierte a La Bombonera en el primer estadio de un club de fútbol del planeta que contará con un restaurante oficial de la reconocida cadena, con presencia global de 173 locales y 34 hoteles distribuidos en 70 países.

Como parte de la iniciativa, Hard Rock Café realizará un desembolso económico inicial de U$S 2.000.000, destinados a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento. Por su parte, el club asumirá las obras estructurales necesarias para entregar un espacio operativo, funcional y con los servicios requeridos para el nuevo restaurante. Cabe destacar que, a raíz de esto, otros clubes se han interesado en replicar el modelo.

Otro aspecto relevante es el esquema de regalías: Hard Rock Café suele firmar acuerdos por no más del 5% de regalías mensuales, pero en este caso el club logró un 7% en sus ventas brutas (ventas netas de IVA), tanto en la operación gastronómica como en la venta de merchandising oficial de la cedan, donde Boca también obtendrá el mismo porcentaje.

La oposición de Boca, utilizando algunos comunicadores propios, criticó el acuerdo. Uno de los puntos fue el mínimo garantizado anual fijado de u$s100.000 para el primer periodo y de u$s130.00 para el segundo. Cabe destacar que la concesión saliente, de nivel claramente inferior a Hard Rock, dejaba al club un ingreso de u$s30.000 por año. Además, se criticó que no se cobre una llave inicial como en otros restaurante (tal fue el caso de Banda en River) y que el club se hiciera parte de algunos gastos de infraestructura. Cabe destacar que cuando River confeccionó ese espacio ya estaba en condiciones edilicias aptas para soportar el armado de un restaurante como “Banda”, en el caso de Boca esas condiciones no estaban. Para que se entienda, Boca adaptó y acondicionó el espacio para que cuente cono lo básico para que sea “alquilable”. El resto de la millonaria inversión queda a cargo del Hard Rock Café.

A pesar de esos cuestionamientos, las proyecciones de la empresa son ambiciosas: la compañía espera que el Hard Rock Café de la Bombonera se ubique entre los tres locales más visitados y de mayor facturación del mundo, junto con los de Londres y Nueva York. Se estima un volumen de 100.000 cubiertos anuales, que representarán ingresos por unos $ 350 millones al año para Boca Juniors. Además, los socios y socias del club contarán con beneficios exclusivos.

La magnitud de la inversión supera ampliamente los antecedentes de concesionarios gastronómicos en el club, lo que refuerza la envergadura del acuerdo y es una muestra de la capacidad de las asociaciones civiles para generar inversiones y contratos con de primer nivel.

Otro punto que generó debate en las últimas horas fue porque se aseguró que Boca le iba a “regalar” un palco a la multinacional. El acuerdo, en realidad, pone a Hard Rock en la misma categoría que los sponsors principales de Boca (Betsson, DirecTV) que tiene a disposición el uso de esos palcos para diferentes acciones promocionales.

Tras el acuerdo con Boca, la firma evalúa otros acuerdos en el país con clubes de fútbol. Según pudo saber Doble Amarilla hay al menos dos clubes, uno porteños y otro bonaerense, que ya tuvieron contacto con los responsables de la franquicia.

Boca desmintió internas por el acuerdo con Hard Rock

El acuerdo de Boca con la reconocida cadena ha tenido eco en la oposición xeneize, que criticó la firma y deslizó que buena parte de la Comisión Directiva no estaba alineada. En ese sentido, quien se expresó al respecto fue el Secretario General Ricardo Rosica, que desmintió categóricamente estos rumores.

"Es mentira que internamente había mucho malestar por el contrato del Hard Rock. Es todo mentira, esto fue votado en Comisión Directiva por unanimidad y no hay nadie disconforme. Esto va a ser orgullo de todos los hinchas de Boca y de la gente que pueda disfrutarla", señaló en El Canal de Boca.

Con información de Doble Amarilla