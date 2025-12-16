Finalissima 2026: Argentina y España jugarían en marzo en la ciudad de Doha

Si bien no hubo un anuncio oficial, Esteban Edul contó en ESPN F12 que en España aseguran que la intención de la FIFA para disputar la Finalissima entre el campeón de América, Argentina, y el monarca europeo, España, sería el próximo 27 de marzo de 2026 en una sede que le trae grandes recuerdos al conjunto de Lionel Scaloni.

El partido, que tenía una fecha estimada para el sábado 28 de ese mes, se adelantaría un día, y la intención es jugarlo en la ciudad de Doha, en Qatar, el viernes 27, en el lugar donde el seleccionado argentino se consagró campeón del mundo en 2022.

La confirmación de este gran duelo dependía de un factor clave: la selección española debía asegurar su clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis De la Fuente terminó como líder e invicto de su grupo de las Eliminatorias Europeas y así ya tiene el boleto rumbo a Estados Unidos, Canadá y México.

El calendario de la FIFA contempla una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Posteriormente, del 1 al 9 de junio, se abrirá otra doble fecha destinada a amistosos preparatorios para la Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. Por ese motivo, la posibilidad de organizar la Finalissima en junio queda descartada.

Con Lionel Messi como abanderado argentino y el joven Lamine Yamal siendo clave para el conjunto español, millones de fanáticos esperan en el mundo entero por este gran cruce. Además, ambos equipos figuran entre los candidatos a ganar el Mundial de 2026.

España ganó la Eurocopa de 2024 tras derrotar en la final a la de Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. Por su parte, Argentina concluyó arriba en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cómo fue la Finalissima de 2022?

La última FinalIssima fue ganada por Argentina en 2022, cuando goleó por 3-0 a Italia en Wembley con anotaciones de Di María, Dybala y Lautaro Martínez.

La Albiceleste es la máxima ganadora de este torneo con dos títulos, lo sigue Francia con uno. Esta cita intercontinental se había dejado de disputar desde 1993 y parece que regresó para quedarse.

La Copa América de 2021 había sido el primer trofeo logrado por Lionel Scaloni como nuevo seleccionador de Argentina, que inició así una era exitosa a la que sumó la Finalissima, la tercera Copa del Mundo para Argentina en 2022 (después de Argentina 1978 y México 1986) y de nuevo la Copa América, la jugada en Estados Unidos en 2024.

Con infomación de ESPN