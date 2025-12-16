Jorge Almirón llega a Rosario Central

La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a BocaDeportes16/12/2025
El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.
Rosario Central oficializó la contratación de Jorge Almirón como nuevo director técnico en reemplazo de Ariel Holan.Deportes16/12/2025
Rosario Central tiene nuevo DT. Durante la tarde del lunes, las cuentas oficiales del Canalla hicieron oficial la llegada de Jorge Almirón para reemplazar a Ariel Holan en el banco del equipo ganador de la tabla anual en 2025.
El conjunto rosarino se prepara para competir en la próxima edición de la CONMEBOL Librertadores y para eso eligió a un técnico que supo lo que es llegar hasta la final del mencionado certamen. Almirón, de 54 años, regresa al fútbol argentino luego de su paso por Colo Colo.
En Chile estuvo hasta agosto de este año. En el Cacique ganó un torneo nacional y una Supercopa, además de llegar a cuartos de Libertadores. Sin embargo, una mala racha de resultados le puso fin a su ciclo.
En Argentina, el entrenador ganó un campeonato con Lanús en 2016. Ese año también sumó una Copa Bicentenario y una Supercopa con el Granate. En 2024 ganó un Torneo Nacional y una Supercopa con Colo Colo en Chile. Dos veces llegó a la final de la Copa Libertadores (2017 y 2023), pero en ambas cayó ante un rival brasileño.
El hincha de Racing Club, Alejandro Ciganotto, no pudo coronar su histórica travesía por Sudamérica con el premio FIFA The Best a la Afición 2025.
Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.
El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.
La Fórmula 1 confirmó oficialmente el regreso del Gran Premio de Portugal para las temporadas 2027 y 2028.
Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.