Jorge Almirón llega a Rosario Central

Rosario Central tiene nuevo DT. Durante la tarde del lunes, las cuentas oficiales del Canalla hicieron oficial la llegada de Jorge Almirón para reemplazar a Ariel Holan en el banco del equipo ganador de la tabla anual en 2025.

El conjunto rosarino se prepara para competir en la próxima edición de la CONMEBOL Librertadores y para eso eligió a un técnico que supo lo que es llegar hasta la final del mencionado certamen. Almirón, de 54 años, regresa al fútbol argentino luego de su paso por Colo Colo.

En Chile estuvo hasta agosto de este año. En el Cacique ganó un torneo nacional y una Supercopa, además de llegar a cuartos de Libertadores. Sin embargo, una mala racha de resultados le puso fin a su ciclo.

Los títulos de Jorge Almirón como DT

En Argentina, el entrenador ganó un campeonato con Lanús en 2016. Ese año también sumó una Copa Bicentenario y una Supercopa con el Granate. En 2024 ganó un Torneo Nacional y una Supercopa con Colo Colo en Chile. Dos veces llegó a la final de la Copa Libertadores (2017 y 2023), pero en ambas cayó ante un rival brasileño.