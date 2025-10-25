Rusia atacó a Ucrania, provocando explosiones e incendios en zonas residenciales de todo el país.

El jefe militar Vladyslav Gaivanenko informó que los proyectiles causaron incendios y destruyeron edificios residenciales, comercios y vehículos, mientras que en Kiev las explosiones nocturnas dañaron viviendas y generaron grandes incendios en los distritos de Desnyansky y Darnytsky. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que la capital estuvo bajo ataque balístico y que varias personas resultaron hospitalizadas.

De acuerdo con medios locales, las primeras detonaciones se produjeron poco antes de las 04:00, tras una alerta de misiles emitida por la Fuerza Aérea ucraniana. En paralelo, las autoridades rusas denunciaron un ataque con drones ucranianos contra una subestación eléctrica en Volgogrado, lo que provocó un incendio. Este intercambio ocurre luego de que Ucrania bombardeara una refinería de petróleo en Riazán y un depósito de municiones en Bélgorod, instalaciones vinculadas a la empresa Rosneft, recientemente sancionada por Estados Unidos.

Desde Londres, el presidente Volodimir Zelensky pidió a las potencias occidentales endurecer las sanciones contra el sector petrolero ruso y acelerar el envío de ayuda militar. En la Coalición de la Voluntad, encabezada por el primer ministro británico Keir Starmer, los líderes europeos debatieron el uso de activos rusos congelados para financiar el apoyo a Kiev y nuevas medidas para restringir el petróleo y gas rusos del mercado global. La OTAN y la Unión Europea evalúan también proveer misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar su defensa frente a la ofensiva del Kremlin.

Con información de AFP