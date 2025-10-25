El congreso boliviano aprueba una ley que autoriza a operadores privados a importar diésel, gasolina y GLP sin pagar impuestos. La medida busca aliviar la crisis, en medio de la transicion hacia el nuevo gobierno de Rodrigo Paz
Rusia atacó a Ucrania, provocando explosiones e incendios en zonas residenciales de todo el país.
Ucrania volvió a ser blanco de ataques rusos con drones y misiles que destruyeron viviendas y causaron incendios durante la noche. Las autoridades confirmaron víctimas fatales y decenas de personas afectadas.El Mundo25/10/2025
El jefe militar Vladyslav Gaivanenko informó que los proyectiles causaron incendios y destruyeron edificios residenciales, comercios y vehículos, mientras que en Kiev las explosiones nocturnas dañaron viviendas y generaron grandes incendios en los distritos de Desnyansky y Darnytsky. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que la capital estuvo bajo ataque balístico y que varias personas resultaron hospitalizadas.
De acuerdo con medios locales, las primeras detonaciones se produjeron poco antes de las 04:00, tras una alerta de misiles emitida por la Fuerza Aérea ucraniana. En paralelo, las autoridades rusas denunciaron un ataque con drones ucranianos contra una subestación eléctrica en Volgogrado, lo que provocó un incendio. Este intercambio ocurre luego de que Ucrania bombardeara una refinería de petróleo en Riazán y un depósito de municiones en Bélgorod, instalaciones vinculadas a la empresa Rosneft, recientemente sancionada por Estados Unidos.
Desde Londres, el presidente Volodimir Zelensky pidió a las potencias occidentales endurecer las sanciones contra el sector petrolero ruso y acelerar el envío de ayuda militar. En la Coalición de la Voluntad, encabezada por el primer ministro británico Keir Starmer, los líderes europeos debatieron el uso de activos rusos congelados para financiar el apoyo a Kiev y nuevas medidas para restringir el petróleo y gas rusos del mercado global. La OTAN y la Unión Europea evalúan también proveer misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar su defensa frente a la ofensiva del Kremlin.
Con información de AFP
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de más de 140.000 botellas de Atorvastatina Cálcica, un medicamento utilizado para reducir el colesterol.
La denuncia contra el docente Hermann Zbinden Foncea causó conmoción en Chile: un exestudiante afirmó que el profesor le extrajo una muestra de tejido en pleno gimnasio, provocándole un desmayo por el dolor.
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático viajan a Kuala Lumpur para una cumbre que puede resultar decisiva para aliviar las tensiones comerciales provocadas por la guerra arancelaria estadounidense.
La ONU aseguró que EEUU y la UE fueron cómplices del genocidio en la Franja de GazaEl Mundo24/10/2025
El último informe de Naciones Unidas fue titulado "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo" y advierte que las violaciones a los DHH no fueron hechos aislados "sino parte de un sistema de complicidad. global".
El presidente de EE.UU. lo comunicó a través de su red social Truth y precisó que la decisión fue tomada después de que el país gobernado por Mark Carney utilizara dichos de Reagan en un anuncio en rechazo a los aranceles
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.