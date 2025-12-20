El presidente Donald Trump nominó al Teniente General de los Marines Francis L. Donovan para liderar el Comando Sur.
Ultimátum del Mercosur a la UE: "Los plazos no son infinitos"
Tras una reunión en Foz do Iguaçu, el canciller paraguayo Rubén Ramírez lanzó una dura advertencia a la Unión Europea: el Mercosur no esperará "eternamente" para firmar el tratado de libre comercio.El Mundo20/12/2025
Representantes del Mercosur lanzaron este viernes una advertencia a la Unión Europea (UE) sobre la firma de un acuerdo de libre comercio, prevista para este sábado en la cumbre de presidentes del bloque sudamericano y aplazada por la oposición de agricultores europeos: no esperarán eternamente.
"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró a periodistas el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay, que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur el sábado.
Ramírez negó haber recibido esta información oficialmente.
"Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller (brasileño) Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente protémpore, él me dijo que no" y "yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial", afirmó el ministro.
La mayor zona de libre de comercio del mundo
El bloque sudamericano, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, negocia este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De firmarse, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.
"La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados", detalló Ramínez.
El bloque sudamericano ha tenido acercamientos comerciales con Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), explicó el canciller paraguayo.
Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.
No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró la víspera "confiada" en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.
"La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo", declaró por su parte un portavoz del gobierno de Alemania, favorable a la firma el pacto, al igual que España y los países nórdicos.
El pacto permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica.
Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió "paciencia" para cerrar el acuerdo.
Lula transmitirá esa petición en la cumbre del sábado a sus homólogos del Mercosur.
Con informaciónd de afp, efe
La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el MercosurEl Mundo19/12/2025
La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano.
Desde febrero, Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di TreviEl Mundo19/12/2025
La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma.
Trump reordenó las prioridades de la política espacial y dispuso que el regreso a la Luna se convierta en el eje central de la estrategia, mientras las misiones tripuladas a Marte quedaron relegadas a una etapa posterior.
El tribunal de apelaciones de Constanza, en Rumanía, sentenció al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses de prisión efectiva por posesión y consumo de cannabis durante un concierto en 2024.
En una operación especial "sin precedentes" llevada a cabo por el servicio de inteligencia SBU, Ucrania logró atacar y dañar críticamente al petrolero Qendil en aguas del Mar Mediterráneo.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.