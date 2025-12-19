Desde febrero, Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el MercosurEl Mundo19/12/2025
La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano.
La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma.El Mundo19/12/2025
Desde el 1 de febrero, los turistas que deseen acercarse a la Fontana di Trevi, en Roma, deberán pagar una tarifa de entrada de dos euros. Según informaron este viernes las autoridades locales, la medida tiene como objetivo controlar el impacto del turismo masivo en uno de los destinos más emblemáticos de la capital italiana. La obra maestra barroca seguirá siendo visible de forma gratuita desde cierta distancia, aunque el acceso más cercano quedará reservado exclusivamente para quienes adquieran una entrada.
“A partir del 1 de febrero introducimos un billete de pago para seis sitios”, informó el alcalde Roberto Gualtieri en una conferencia de prensa, y detalló que el acceso a los otros cinco lugares costará cinco euros.
La fuente, famosa a nivel mundial por su aparición en la película La Dolce Vita de Federico Fellini, atrae a diario a miles de visitantes que acuden a pedir deseos y lanzar monedas al agua, una tradición que genera una recaudación semanal de miles de euros destinados a la organización benéfica Cáritas.
Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, alrededor de nueve millones de visitantes accedieron a la zona próxima a la Fontana di Trevi, lo que equivale a un promedio de 30.000 personas diarias, precisó el alcalde. El lugar ha sido un objetivo frecuente de carteristas, y el ayuntamiento de Roma ha debatido durante años distintas estrategias para regular el acceso. Según explicó Gualtieri, la enorme afluencia de visitantes provoca un “embotellamiento”, consecuencia del “ya famoso problema del turismo excesivo”.
La medida generó reacciones entre los visitantes internacionales. Un turista procedente del Golfo comentó que “debería ser gratis” mientras aguardaba en la fila junto a su hija, y otro visitante de Corea del Sur señaló que “tendría que pensarlo” antes de volver a visitar la fuente una vez que se implemente el cobro.
La medida generó diversas reacciones entre los visitantes internacionales. “No está bueno. Debería ser gratis”, comentó una turista procedente del Golfo mientras esperaba en la fila junto a su hija. Otro visitante, procedente de Corea del Sur, señaló que no sabía si valdría la pena visitar la fuente una vez que se implemente el cobro.
Trump reordenó las prioridades de la política espacial y dispuso que el regreso a la Luna se convierta en el eje central de la estrategia, mientras las misiones tripuladas a Marte quedaron relegadas a una etapa posterior.
El tribunal de apelaciones de Constanza, en Rumanía, sentenció al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses de prisión efectiva por posesión y consumo de cannabis durante un concierto en 2024.
En una operación especial "sin precedentes" llevada a cabo por el servicio de inteligencia SBU, Ucrania logró atacar y dañar críticamente al petrolero Qendil en aguas del Mar Mediterráneo.
Un violento ataque terrorista atribuido al frente "Camilo Torres Restrepo" del ELN sacudió la base militar del Batallón de Infantería N° 14 en El Juncal, Aguachica.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó la suspensión inmediata del Programa de Visas de Diversidad (DV1).
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.