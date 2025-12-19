La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur

Desde febrero, Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di TreviEl Mundo19/12/2025
La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma.
La Unión Europea fijó el 12 de enero como una nueva fecha tentativa para firmar en Paraguay el acuerdo comercial con el Mercosur, luego de que la firma prevista para esta semana se suspendiera por las dudas de último momento planteadas por Italia y el rechazo explícito de Francia. No obstante, la fecha todavía debe ser confirmada por los cuatro países del bloque sudamericano, según explicaron fuentes europeas.
Bruselas tenía previsto cerrar el acuerdo este sábado en Brasil, pero el paso previo —la validación interna por parte de los Estados miembros de la UE— no logró concretarse. Para avanzar, era necesaria una mayoría cualificada: al menos quince países que representen el 65% de la población del bloque. En la víspera, quedó claro que ese respaldo no alcanzaba los mínimos requeridos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había advertido que si no se lograba cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur antes del 20 de diciembre, fecha prevista para la cumbre oficial del bloque, su país no continuaría impulsando el tema durante su presidencia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió en la madrugada del jueves que los países del bloque necesitan “posponer ligeramente la firma” del acuerdo. Según precisó, se trata de “unas semanas más”. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, relativizó el retraso y sostuvo: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”.
En paralelo, los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— iniciaron este viernes en Brasil su reunión semestral. El encuentro comenzó con una reunión informal de media hora, a puertas cerradas, en la que analizaron el impacto del pedido europeo de postergar la firma del acuerdo hasta comienzos de 2026.
Trump reordenó las prioridades de la política espacial y dispuso que el regreso a la Luna se convierta en el eje central de la estrategia, mientras las misiones tripuladas a Marte quedaron relegadas a una etapa posterior.
El tribunal de apelaciones de Constanza, en Rumanía, sentenció al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses de prisión efectiva por posesión y consumo de cannabis durante un concierto en 2024.
En una operación especial "sin precedentes" llevada a cabo por el servicio de inteligencia SBU, Ucrania logró atacar y dañar críticamente al petrolero Qendil en aguas del Mar Mediterráneo.
Un violento ataque terrorista atribuido al frente "Camilo Torres Restrepo" del ELN sacudió la base militar del Batallón de Infantería N° 14 en El Juncal, Aguachica.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó la suspensión inmediata del Programa de Visas de Diversidad (DV1).
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.