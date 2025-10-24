Todo listo para la llegada del TC200 a la provincia

Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.

Salta24/10/2025

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, se mostró expectante por la llegada del TC2000 a la provincia los días 22 y 23 de noviembre.

“Es una gran alegría, hace 6 años que no venía una categoría nacional en Salta. Se logró gracias a la gestión del gobernador, se está poniendo todo el Autódromo en condiciones para que puedan venir”, celebró. 

Explicó que, en pista, se hicieron dos obras indicadas por la Comisión de Automovilismo Argentino; se trata de dos ondulaciones y un bache sobre la pista que ya está arreglado por trabajos de la Municipalidad capitalina. 

“También se niveló todo el terreno de banquinas y la parte lateral del circuito para que pueda estar el público. El predio está bastante bien. La parte donde van los foodtrucks ya estaba bien. Se arregló toda la parte de socios protectores, se niveló, amplió y despejó para que se pueda ver bien”, relató Sardi. 

Adelantó, además, que se piensa en la colocación de una tribuna más para el público.

“Nosotros estamos trabajando hace dos meses y nos queda un mes más. Ahora viene la gente de la Comisión para verificar que la pista esté en condiciones y que se hayan hecho todos los arreglos que se señalaron. Es la última verificación”, finalizó Sardi.

