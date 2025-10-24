Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.
Todo listo para la llegada del TC200 a la provincia
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.Salta24/10/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, se mostró expectante por la llegada del TC2000 a la provincia los días 22 y 23 de noviembre.
“Es una gran alegría, hace 6 años que no venía una categoría nacional en Salta. Se logró gracias a la gestión del gobernador, se está poniendo todo el Autódromo en condiciones para que puedan venir”, celebró.
Explicó que, en pista, se hicieron dos obras indicadas por la Comisión de Automovilismo Argentino; se trata de dos ondulaciones y un bache sobre la pista que ya está arreglado por trabajos de la Municipalidad capitalina.
“También se niveló todo el terreno de banquinas y la parte lateral del circuito para que pueda estar el público. El predio está bastante bien. La parte donde van los foodtrucks ya estaba bien. Se arregló toda la parte de socios protectores, se niveló, amplió y despejó para que se pueda ver bien”, relató Sardi.
Adelantó, además, que se piensa en la colocación de una tribuna más para el público.
“Nosotros estamos trabajando hace dos meses y nos queda un mes más. Ahora viene la gente de la Comisión para verificar que la pista esté en condiciones y que se hayan hecho todos los arreglos que se señalaron. Es la última verificación”, finalizó Sardi.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
Veda electoral en Salta: qué está prohibido antes y durante los comicios
Flavio Peloc explicó las medidas policiales que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Reconoció que existen posibilidades para encabezar un nuevo mandato, aunque fue cauto, enfatizó en la importancia de reconocer las expectativas de la gente y las circunstancias del momento.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.