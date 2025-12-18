Salvador Mazza: 90% de avance de una obra clave contra el contrabando

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, supervisó la obra del nuevo puesto de control ubicado en Salvador Mazza, una infraestructura considerada estratégica para fortalecer la seguridad y la lucha contra el comercio ilegal y el contrabando de mercadería en la frontera norte de la provincia.

A través de un posteo realizado este jueves en la red social X, el mandatario provincial informó que el puesto de control presenta un avance del 90% y es ejecutado íntegramente con fondos provinciales. Según detalló, la obra integra tecnología moderna y el trabajo coordinado de distintos organismos para mejorar el control de cargas, la trazabilidad y la circulación de mercadería.

Supervisé la obra del nuevo puesto de control en Salvador Mazza, una infraestructura estratégica que refuerza la seguridad y la lucha contra el comercio ilegal y el contrabando de mercadería en una zona clave de nuestra frontera.



Sáenz remarcó que la inversión apunta a contar con controles “modernos y eficientes”, fundamentales para cuidar las fronteras, fortalecer la seguridad y garantizar mayor transparencia. “También es parte del desarrollo de Salta”, subrayó el gobernador en su mensaje.

El nuevo puesto de control se emplaza en una zona considerada clave por su tránsito comercial y su cercanía con pasos internacionales, lo que lo convierte en un punto estratégico para prevenir delitos vinculados al contrabando y a la actividad ilegal.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a reforzar la presencia del Estado en zonas fronterizas y a mejorar los mecanismos de control y fiscalización.