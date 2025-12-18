Fake News: Emiliano Estrada quedó imputado por peculado y abuso de autoridad

Después de rechazar seis planteos de nulidad, la Jueza de Garantías 2 Mariela Giménez imputó por dos hechos de abuso de autoridad que concurren realmente entre sí, en concurso ideal con dos hechos de peculado de servicios al diputado nacional (Mandato Cumplido) Emilinao Estrada.

La acusación sostiene que los hechos se habrían cometido utilizando recursos públicos del Congreso de la Nación con fines ajenos a los que legalmente estaban destinados.

La causa investiga el funcionamiento de una campaña sistemática de fake news en redes sociales, mediante la cual se habrían difundido contenidos falsos o manipulados para desacreditar a referentes del ámbito político, empresarial y periodístico de la provincia. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas maniobras no habrían sido aisladas, sino parte de una estrategia organizada.

La investigación lleva largos meses y estuvo siempre caracterizada por la obstaculización que diagramó Estrada parapetándose en los fueros parlamentarios que ostentaba hasta el mes pasado. Ya sin fueros este jueves se logró realizar la audiencia de imputación por el presunto uso indebido de la función pública, y peculado de servicios, al considerar que se habrían empleado medios estatales o asimilables para fines personales o políticos.

La imputación no implica condena y el exlegislador conserva el principio de inocencia mientras avanza el proceso. No obstante, el caso genera fuerte impacto político e institucional en Salta, al involucrar a un exfuncionario nacional en una causa que combina delitos contra la administración pública con prácticas de desinformación digital.