Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
Fake News: Emiliano Estrada quedó imputado por peculado y abuso de autoridad
El diputado nacional por Salta, mandato cumplido, Emiliano Estrada, finalmente fue imputado este jueves en el marco de una causa abierta por una estructura de desinformación que montó en redes sociales con fondos públicos.Salta18/12/2025
Después de rechazar seis planteos de nulidad, la Jueza de Garantías 2 Mariela Giménez imputó por dos hechos de abuso de autoridad que concurren realmente entre sí, en concurso ideal con dos hechos de peculado de servicios al diputado nacional (Mandato Cumplido) Emilinao Estrada.
La acusación sostiene que los hechos se habrían cometido utilizando recursos públicos del Congreso de la Nación con fines ajenos a los que legalmente estaban destinados.
La causa investiga el funcionamiento de una campaña sistemática de fake news en redes sociales, mediante la cual se habrían difundido contenidos falsos o manipulados para desacreditar a referentes del ámbito político, empresarial y periodístico de la provincia. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas maniobras no habrían sido aisladas, sino parte de una estrategia organizada.
La investigación lleva largos meses y estuvo siempre caracterizada por la obstaculización que diagramó Estrada parapetándose en los fueros parlamentarios que ostentaba hasta el mes pasado. Ya sin fueros este jueves se logró realizar la audiencia de imputación por el presunto uso indebido de la función pública, y peculado de servicios, al considerar que se habrían empleado medios estatales o asimilables para fines personales o políticos.
La imputación no implica condena y el exlegislador conserva el principio de inocencia mientras avanza el proceso. No obstante, el caso genera fuerte impacto político e institucional en Salta, al involucrar a un exfuncionario nacional en una causa que combina delitos contra la administración pública con prácticas de desinformación digital.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
El Ministro Mimessi rubricó en Buenos Aires los acuerdos que brindan continuidad al programa Focalizados, el regreso de la cobertura para personas con celiaquía y la implementación del Programa Federal de Primera Infancia.
Salvador Mazza: 90% de avance de una obra clave contra el contrabando
El gobernador destacó el avance del 90% de una obra estratégica financiada con fondos provinciales, orientada a combatir el contrabando y el comercio ilegal en una zona clave de la frontera norte.
“Buscamos sostener el empleo”: taxistas defendieron el ajuste de tarifas
Ernesto Alvarado, referente de Sicotasa, explicó que el incremento fue consensuado por todas las instituciones del sector tras analizar la inflación desde marzo.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta cierra hoy, jueves 18 de diciembre, el proceso de validación de datos para los inscriptos a la Escuela de Manejo 2026.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.