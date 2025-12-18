Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
Se registraron más de 70 casos de picaduras de víbora en la provincia
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.Salta18/12/2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 49, comprendida entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
Durante la última SE se notificó un caso de picadura de víbora en el departamento Anta, correspondiente a la especie yarará. El acumulado anual de ofidismo en la provincia asciende a 71.
Del total registrado, 64 corresponden a la especie yarará, lo que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos en lo que va del año. Casi el 70% de estos casos se concentraron en los departamentos Orán, San Martín y Capital. También se notificaron casos en Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, General Güemes, Metán y La Viña.
En menor proporción, se reportaron cuatro accidentes por serpiente cascabel, dos en Anta, uno en San Martín y uno en Metán, respectivamente; y un caso por serpiente coral, en San Martín. Además, se encuentran en estudio dos eventos para determinar la especie involucrada.
La yarará es la especie más frecuente y su veneno tiene acción hemotóxica. La serpiente cascabel, menos común, se identifica por el sonido característico de su cola y posee un veneno neurotóxico y miotóxico. Por último, la coral, de hábitos más esquivos, presenta un veneno neurotóxico, siendo potencialmente grave a pesar de su baja incidencia.
El diputado nacional por Salta, mandato cumplido, Emiliano Estrada, finalmente fue imputado este jueves en el marco de una causa abierta por una estructura de desinformación que montó en redes sociales con fondos públicos.
El Ministro Mimessi rubricó en Buenos Aires los acuerdos que brindan continuidad al programa Focalizados, el regreso de la cobertura para personas con celiaquía y la implementación del Programa Federal de Primera Infancia.
Salvador Mazza: 90% de avance de una obra clave contra el contrabando
El gobernador destacó el avance del 90% de una obra estratégica financiada con fondos provinciales, orientada a combatir el contrabando y el comercio ilegal en una zona clave de la frontera norte.
“Buscamos sostener el empleo”: taxistas defendieron el ajuste de tarifas
Ernesto Alvarado, referente de Sicotasa, explicó que el incremento fue consensuado por todas las instituciones del sector tras analizar la inflación desde marzo.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta cierra hoy, jueves 18 de diciembre, el proceso de validación de datos para los inscriptos a la Escuela de Manejo 2026.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.