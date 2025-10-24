La Orquesta Sinfónica de Salta visitará Quijano y Campo Santo

Bajo la dirección de Martín D’Elía, el público podrá disfrutar de clásicos universales y folclore salteño en dos conciertos gratuitos.

Cultura & Espectáculos24/10/2025

La Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección invitada de Martín D’Elía, convoca al público a disfrutar de su Temporada 2025 en dos presentaciones imperdibles. El jueves 30 de octubre, a las 20:30, se presentará en la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano, ubicada en avenida 9 de Julio 260. Al día siguiente, viernes 31, a las 21:00, el concierto se trasladará al SUM del Colegio Enrique Cornejo en Campo Santo, en la calle Ana Narváez s/n.

El programa combina la riqueza del repertorio clásico con la fuerza del folclore salteño, incluyendo obras de Johann Strauss, Piotr Ilich Tchaikovsky, Antonín Dvorak, Ernesto Drangosch, Astor Piazzolla y composiciones representativas de la tradición musical local. Cada presentación promete una experiencia sonora que recorre distintos estilos y épocas, acercando al público a la diversidad y excelencia de la música sinfónica.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las municipalidades de Campo Quijano y Campo Santo, la Parroquia Santiago Apóstol y la Secretaría de Cultura de Salta. La entrada es libre y gratuita, y el público podrá disfrutar de un encuentro donde la música clásica y el folclore salteño se unen para celebrar la cultura de la provincia.

