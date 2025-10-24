Patricia Sosa juntó 25 millones para niños necesitados del norte argentino

Este jueves en Buenas noches Familia, Patricia Sosa se subió al escenario no solo para cantar, sino también para sumar su voz a una causa que le toca el corazón: colaborar con la fundación Haciendo Camino en el norte de Argentina, que brinda ayuda a niños, niñas y familias en contextos de pobreza y exclusión.

“Nadie puede saber lo que pasa ahí adentro si no se te pone la piel de gallina. Yo entré diez años seguidos, cuatro veces por año, con voluntarios al Impenetrable chaqueño”, relató la artista, generando un profundo silencio en el estudio y dejando sorprendido a Guido Kaczka, conductor del ciclo.

Conmovida, Sosa agregó: “Ellos están a la buena de Dios. Entonces, si no cae una fundación como ésta, si no caemos nosotros, es muy importante tomar conciencia dónde queda, qué difícil que es entrar, qué difícil que es todo ahí”. Sus palabras reflejaron el desafío cotidiano que enfrentan quienes habitan esas zonas alejadas y quienes se acercan para tender una mano.

Antes de despedirse, la intérprete no dudó en reconocer el trabajo de quienes integran la organización: “Felicito a esta fundación por lo que está haciendo, es una cosa maravillosa”. Con emoción visible, agradeció al conductor: “Gracias Guido, gracias, gracias por esto”.

Con información de Eldoce