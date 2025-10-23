Tres proyectos salteños ganaron el concurso nacional del largometraje

La Usina Cultural será el escenario de una gran celebración dedicada a uno de los íconos más influyentes del rock nacional. El evento, titulado “Celebrando a Charly”, comenzará a las 20 horas y contará con la participáción de artistas salteños.
Los proyectos "Los niños de Tilian" y "A la estratósfera", resultaron ganadores del 2° Llamado de Largometrajes de Documental Digital del INCAA. Mientras que "El Corazón es un Músculo Errático" ganó el Concurso de Largometrajes de Ficción 2025.
Dos proyectos de realizadores salteños ganaron el Concurso de Largometrajes de Documental Digital del INCAA. Se trata de “Los niños de Tilian” dirigido por Mariano Rosa y producido por Emmanuel Moscoso, y “A la estratósfera” de Emiliano Goyeneche.
“A esto se le suma el proyecto “El Corazón es un Músculo Errático”, de Julián Davién y Alejandro Gallo, que ya había recibido un premio por ficción, con lo cual son tres los proyectos premiados en el concurso que es a nivel nacional y que se presentan cientos de proyectos, eso habla de la calidad artística, técnica y del empuje del sector local”, expresó el director de Audiovisuales, Federico Casioni, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
El funcionario señaló que, además, los realizadores salteños contaron con el apoyo del Plan de Fomento IDEA que impulsa la Provincia.
“El Fondo de Fomento es un programa que apoya al esfuerzo del sector privado, del sector cultural y audiovisual, es un apoyo complementario al esfuerzo que ha tenido históricamente el sector que es muy emprendedor”, detalló.
Cumple años uno de los personajes más relevantes de la cultura popular contemporánea, capaz de conectar con el latido y la respiración de una nación por más de cinco décadas.
El actor dará el sí en el Registro Civil y celebrará con un almuerzo íntimo. Este viernes será la ceremonia religiosa y la gran fiesta con sus amigos.
La ex Bandana había sido reportada como desaparecida por su madre. La cantante apareció en redes sociales.
Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, ex integrante de la banda Bandana, denunció su desaparición ante las autoridades, asegurando que no tiene contacto con la artista desde el 4 de octubre.
Se trata de una colección personal de la reconocida artista argentina, Matilde Martín, que además de libros de artistas internacionales, presenta el trabajo de tres artistas salteñas. “Es un es un acto creativo, de libertad y experimentación”, expresó Marín.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.