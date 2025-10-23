Tres proyectos salteños ganaron el concurso nacional del largometraje

Dos proyectos de realizadores salteños ganaron el Concurso de Largometrajes de Documental Digital del INCAA. Se trata de “Los niños de Tilian” dirigido por Mariano Rosa y producido por Emmanuel Moscoso, y “A la estratósfera” de Emiliano Goyeneche.

“A esto se le suma el proyecto “El Corazón es un Músculo Errático”, de Julián Davién y Alejandro Gallo, que ya había recibido un premio por ficción, con lo cual son tres los proyectos premiados en el concurso que es a nivel nacional y que se presentan cientos de proyectos, eso habla de la calidad artística, técnica y del empuje del sector local”, expresó el director de Audiovisuales, Federico Casioni, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

El funcionario señaló que, además, los realizadores salteños contaron con el apoyo del Plan de Fomento IDEA que impulsa la Provincia.

“El Fondo de Fomento es un programa que apoya al esfuerzo del sector privado, del sector cultural y audiovisual, es un apoyo complementario al esfuerzo que ha tenido históricamente el sector que es muy emprendedor”, detalló.