Bajo la dirección de Martín D’Elía, el público podrá disfrutar de clásicos universales y folclore salteño en dos conciertos gratuitos.
Convocan a bibliotecas y entidades culturales a preinscribirse en el Programa Libro 2026
Se trata de una iniciativa nacional para adquirir nuevo material bibliográfico y enriquecer las colecciones. Los interesados deben consultar los requisitos en el sitio oficial de la CONABIP.Cultura & Espectáculos24/10/2025
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, a través de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, convoca a las bibliotecas populares y entidades culturales de todo el territorio provincial a participar activamente en la preinscripción al Programa Libro 2026, una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
Este programa nacional tiene como propósito principal la adquisición de material bibliográfico y recursos culturales, contribuyendo así a la actualización y el enriquecimiento del acervo de las instituciones que forman parte del entramado cultural y educativo de cada comunidad.
Desde la Secretaría se alienta a los referentes institucionales a realizar la preinscripción en tiempo y forma, con el fin de asegurar la participación de la provincia en esta importante convocatoria federal. La gestión permitirá acceder a nuevos recursos y fortalecer el trabajo de las bibliotecas como espacios de encuentro, lectura y conocimiento.
Los requisitos y procedimientos detallados para la preinscripción pueden consultarse en el sitio oficial de CONABIP – Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
La obra es una propuesta única donde los propios bailarines debutan como coreógrafos, presentando cinco creaciones originales. Las entradas generales tienen un valor de $6.000.
Patricia Sosa juntó 25 millones para niños necesitados del norte argentinoCultura & Espectáculos24/10/2025
La cantante participó del programa para apoyar a Haciendo Camino, una organización que acompaña a la infancia y a las familias más vulnerables.
El show previsto para este viernes 24 en Tecnópolis se trasladará al lunes 27, mientras que las entradas seguirán siendo válidas y los fans podrán solicitar devolución si no pueden asistir.
Tres proyectos salteños ganaron el concurso nacional del largometrajeCultura & Espectáculos23/10/2025
Los proyectos “Los niños de Tilian” y “A la estratósfera”, resultaron ganadores del 2° Llamado de Largometrajes de Documental Digital del INCAA. Mientras que "El Corazón es un Músculo Errático” ganó el Concurso de Largometrajes de Ficción 2025.
La Usina Cultural será el escenario de una gran celebración dedicada a uno de los íconos más influyentes del rock nacional. El evento, titulado “Celebrando a Charly”, comenzará a las 20 horas y contará con la participáción de artistas salteños.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
DesvinculaciónOpinión23/10/2025
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.