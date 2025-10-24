Convocan a bibliotecas y entidades culturales a preinscribirse en el Programa Libro 2026

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, a través de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, convoca a las bibliotecas populares y entidades culturales de todo el territorio provincial a participar activamente en la preinscripción al Programa Libro 2026, una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Este programa nacional tiene como propósito principal la adquisición de material bibliográfico y recursos culturales, contribuyendo así a la actualización y el enriquecimiento del acervo de las instituciones que forman parte del entramado cultural y educativo de cada comunidad.

Desde la Secretaría se alienta a los referentes institucionales a realizar la preinscripción en tiempo y forma, con el fin de asegurar la participación de la provincia en esta importante convocatoria federal. La gestión permitirá acceder a nuevos recursos y fortalecer el trabajo de las bibliotecas como espacios de encuentro, lectura y conocimiento.

Los requisitos y procedimientos detallados para la preinscripción pueden consultarse en el sitio oficial de CONABIP – Comisión Nacional de Bibliotecas Populares