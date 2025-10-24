El Ballet de la Provincia estrena “Los colores de la valija”

El Ballet de la Provincia de Salta presentará “Los colores de la valija” en la Usina Cultural, con funciones programadas para hoy, viernes 24 de octubre, a las 21 horas y el sábado 25 a las 20 horas. La propuesta, impulsada por la Dirección Artística, invita a los propios integrantes del Ballet a asumir el rol de creadores, combinando movimiento, composición e interpretación en una experiencia que los convierte en bailarines y coreógrafos a la vez.

La obra está conformada por cinco creaciones originales: “La Odisea” de Francisco Seoane Viñoles, “MVA” de Amalia Fernández Muiños Gómez, “Kalos” de Francisco Morán, “Conversaciones con la nostalgia” de Camila Longoni y “¿Quién es Inti?” de Eleonora Haro Vila. Cada pieza propone una mirada particular que, en conjunto, conforma un espectáculo fresco, dinámico y cargado de emoción, ofreciendo al público un viaje creativo hacia nuevas formas de entender la danza.

Las entradas generales tienen un valor de 6.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Provincial, ubicado en Zuviría 70, o a través de la plataforma www.vamos.gob.ar.