El Ballet de la Provincia estrena “Los colores de la valija”

La obra es una propuesta única donde los propios bailarines debutan como coreógrafos, presentando cinco creaciones originales. Las entradas generales tienen un valor de $6.000.

Cultura & Espectáculos24/10/2025

104214-el-ballet-de-la-provincia-estrena-los-colores-de-la-valija-en-la-usina-cultural

El Ballet de la Provincia de Salta presentará “Los colores de la valija” en la Usina Cultural, con funciones programadas para hoy, viernes 24 de octubre, a las 21 horas y el sábado 25 a las 20 horas. La propuesta, impulsada por la Dirección Artística, invita a los propios integrantes del Ballet a asumir el rol de creadores, combinando movimiento, composición e interpretación en una experiencia que los convierte en bailarines y coreógrafos a la vez.

La obra está conformada por cinco creaciones originales: “La Odisea” de Francisco Seoane Viñoles, “MVA” de Amalia Fernández Muiños Gómez, “Kalos” de Francisco Morán, “Conversaciones con la nostalgia” de Camila Longoni y “¿Quién es Inti?” de Eleonora Haro Vila. Cada pieza propone una mirada particular que, en conjunto, conforma un espectáculo fresco, dinámico y cargado de emoción, ofreciendo al público un viaje creativo hacia nuevas formas de entender la danza.

Las entradas generales tienen un valor de 6.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Provincial, ubicado en Zuviría 70, o a través de la plataforma www.vamos.gob.ar.

Te puede interesar
Lo más visto
Frase 1920 x 1080

Desvinculación

Opinión23/10/2025

La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail