Este viernes Salta celebra el “World Guitar Day”

Este viernes se realizará una nueva edición del Festival Internacional de Guitarras de Salta. Este año, el evento llega a su quinta edición con una destacada programación que reúne a artistas locales e invitados especiales.

El festival se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Guitarra, instituido por la UNESCO en 2021 a propuesta del profesor Yorgo Foundolis (Volos, Grecia), y que actualmente se celebra en más de 130 países y 800 ciudades alrededor del mundo.

En la provincia de Salta, la organización está a cargo de la comisión directiva integrada por Nicolás Vaca y Cristian Tapia, quienes impulsan este encuentro anual para homenajear a la guitarra como instrumento universal y promover la diversidad de estilos musicales.

El concierto central tendrá lugar el viernes 24 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240).

La cartelera contará con la participación de: Amir Saleh (Rock/Blues/Pop), Lourdes Aramburu (Rock), Cristian Tapia (Pop/Rock), Nacho Salazar (Folclore), Marian Duay (Krisma) (Cumbia), Pepe José Rosado (Rock Instrumental – Buenos Aires), Cristóbal Zerpa “Málaga” (Rock/Blues), Quinteto Gogui Barbosa (Folclore).

Además, se presentarán los nuevos talentos Axel y Elian Coronel, y Agustina Torres, como parte del espacio destinado a jóvenes guitarristas.

La entrada será un bono contribución y los interesados en adquirirlas deben comunicarse al siguiente número: 387 4484046.