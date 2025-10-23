Tartagal: evacúan a 40 personas y Provincia asiste a viviendas dañadas por la tormenta

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, coordina desde el área de Emergencia la asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas durante la noche del miércoles en Tartagal.

Siguiendo el protocolo establecido, los relevamientos y las primeras respuestas se realizaron a través del Municipio, mientras que el Gobierno Provincial dispuso el envío de elementos de primera necesidad para acompañar a las familias damnificadas.

La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, viaja hacia Tartagal para supervisar la entrega de asistencia y coordinar las tareas con las autoridades locales.

Según el informe preliminar, la zona oeste fue la más afectada, especialmente los barrios Belgrano, 9 de Julio, Santa Rita y La Loma. El Municipio evacuó a 40 personas y se prevé asistencia en 20 viviendas que sufrieron daños por la acumulación de agua.