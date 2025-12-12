Noche de arte y Navidad en Metán: talleres, música y el clásico concurso de árboles

La Municipalidad de San José de Metán realizará este viernes 12 de diciembre una jornada especial con numerosas actividades culturales, educativas y recreativas abiertas a toda la comunidad. La propuesta incluye muestras, presentaciones artísticas y el tradicional espíritu navideño que cada año convoca a familias enteras.

Las actividades comenzarán a las 19 en el hall de la Terminal de Ómnibus, donde se desarrollará el evento “Nace una Esperanza”. Allí se exhibirán los trabajos realizados en los talleres del NIDO y se entregarán los certificados de cursos como bordado, cotillón, cerámica, accesorios para el cabello y costura.

El programa también contempla la presentación de villancicos a cargo del Taller de Canto “Descubriendo Talentos”, y un Pesebre Criollo interpretado por el ballet “La Cautiva”. Además, se llevará adelante la 5ª edición del Concurso de Árboles Navideños, una propuesta que año a año suma más participantes y creatividad.

Como cada diciembre, uno de los momentos más esperados será la presencia de Papá Noel, quien recibirá las cartitas de los más chicos y posará para fotos con las familias que se acerquen.

En paralelo, también desde las 19, la Casa Natal Federico Gauffin (ubicada en Urquiza 207) será escenario de los cierres del Taller de Guitarra, dirigido por el profesor Silvio Morales, y del Taller de Yoga y Educación Emocional, a cargo de la profesora Claudia Araoz.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse a esta celebración que marca el cierre anual de talleres y actividades, resaltando el talento local, la creatividad y la magia navideña que caracteriza estas fechas en Metán.