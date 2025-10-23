Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos

Un fuerte temporal se registró en la noche del miércoles en Tartagal, en el marco de la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el departamento San Martín. Las lluvias intensas y las ráfagas de viento ocasionaron anegamientos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con Aries, el periodista tartagalense Marcelo Torres afirmó describió que en pocos minutos cayó una cantidad de agua excepcional. “Estaba anticipado a través de los sistemas de alerta y alarma, pero definitivamente tuvimos que soportar las consecuencias de tanta lluvia en tan poco tiempo”, señaló.

Torres detalló que las principales calles del casco céntrico se transformaron en canales de desagüe improvisados. Calles como la 25 de Mayo se convirtieron en ríos; el agua bajaba con fuerza hacia la ruta 34. En la periferia, donde las viviendas son más precarias, la situación fue aún más complicada, explicó.

El periodista señaló que muchas familias se autoevacuaron y que los sistemas locales de asistencia brindaron ayuda en los barrios más afectados, especialmente en la zona este de la ciudad. “No hay un sistema de desagüe hecho y derecho; el agua siempre gana espacio. Deberíamos estar más preparados para este tipo de inclemencias, el clima es cada vez más imprevisible”, advirtió.

La alerta amarilla continúa vigente, con pronóstico de nuevas tormentas para las próximas horas.