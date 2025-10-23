Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos

Tras la investigación por el caso Cordeyro, vuelve a habilitarse la reserva de San Lorenzo
Un fuerte temporal se registró en la noche del miércoles en Tartagal, en el marco de la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el departamento San Martín. Las lluvias intensas y las ráfagas de viento ocasionaron anegamientos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.
En diálogo con Aries, el periodista tartagalense Marcelo Torres afirmó describió que en pocos minutos cayó una cantidad de agua excepcional. “Estaba anticipado a través de los sistemas de alerta y alarma, pero definitivamente tuvimos que soportar las consecuencias de tanta lluvia en tan poco tiempo”, señaló.
Torres detalló que las principales calles del casco céntrico se transformaron en canales de desagüe improvisados. Calles como la 25 de Mayo se convirtieron en ríos; el agua bajaba con fuerza hacia la ruta 34. En la periferia, donde las viviendas son más precarias, la situación fue aún más complicada, explicó.
El periodista señaló que muchas familias se autoevacuaron y que los sistemas locales de asistencia brindaron ayuda en los barrios más afectados, especialmente en la zona este de la ciudad. “No hay un sistema de desagüe hecho y derecho; el agua siempre gana espacio. Deberíamos estar más preparados para este tipo de inclemencias, el clima es cada vez más imprevisible”, advirtió.
La alerta amarilla continúa vigente, con pronóstico de nuevas tormentas para las próximas horas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia coordina la asistencia a las familias afectadas por las fuertes lluvias en Tartagal. La zona oeste fue la más perjudicada, con 40 personas evacuadas y daños en viviendas.
La Convención Reformadora decidió extender por el máximo permitido por ley el tiempo de funcionamiento, con el objetivo de garantizar un análisis más profundo.
Vecinos alertaron a la policía tras encontrar al animal en el pasto cerca de sus viviendas. Fue rescatado y trasladado a una laguna de la zona.
El concejal Gastón Saldaño confirmó que el Concejo Deliberante de Cafayate emitirá un dictamen sobre irregularidades por más de $200 millones. La investigación abarca las cuentas de la Serenata 2024 y de un plan estratégico municipal.
EDESA y el municipio de Joaquín V. González inauguraron un Centro de Formación de Oficios en el CIC San Antonio. El espacio busca mejorar la empleabilidad local con capacitaciones gratuitas, siendo el segundo centro de la empresa en Salta.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.