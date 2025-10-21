La demanda de divisas sigue firme pese a los anuncios del Gobierno, mientras Milei advierte sobre intentos de generar pánico cambiario.
China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina
Por primera vez en un largo tiempo, China desplazó a Brasil y se convirtió en el principal socio comercial de Argentina durante septiembre.Economía21/10/2025
China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina en septiembre, a partir de una fuerte venta de soja y de un alza de las importaciones desde ese país.
Los embarques al gigante asiático se triplicaron en septiembre, impulsados por la oleaginosa, mientras que las compras argentinas por todo concepto alcanzaron a US$ 1.816 millones, el nivel más alto de toda la serie histórica.
La exportación de soja se explica por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China que colocó a la oleaginosa argentina en mejores condiciones, ayudada por el incentivo de la eliminación temporal de retenciones.
El aumento de las importaciones se favoreció por una decisión de las empresas de adelantar compras ante un posible cambio de régimen cambiario tras las elecciones.
Las importaciones que contribuyeron a esta dinámica incluyeron compras de Bienes de Consumo, tanto en los segmentos semi-duraderos (US$ 69 millones) como en los duraderos (US$ 56 millones). Las compras totales de Argentina al exterior durante el mes contabilizaron US$ 7.207 millones, lo que significó un aumento del 20,7% interanual.
Específicamente, el sector de vehículos automotores de pasajeros creció 68,6% interanual en valores. Las marcas de origen chino, como BYD, absorbieron la mayor parte del cupo de vehículos eléctricos híbridos que se podían importar sin aranceles.
Los datos sobre la dinámica del comercio exterior argentino en septiembre, incluyendo el rol de China y Brasil, surgen de la consultora ABECEB, en base a datos del INDEC.
A nivel general, el comercio exterior argentino en septiembre de 2025 resultó en un superávit comercial de US$ 921 millones, un valor similar al registrado en el mismo mes del año anterior.
Los valores exportados totales aumentaron 16,9% interanual, mientras que las importaciones registraron una suba de 20,7% interanual.
El gasto bajó 1,9% respecto a septiembre, pero es 26% superior al mismo mes de 2024, según el IIEP.
El unicornio fintech presentó un asistente con inteligencia artificial que permitirá usar la app de forma conversacional. Pagos, transferencias y control de gastos podrán hacerse hablando o escribiendo, sin navegar menús.
El anuncio lo realizó el secretario de Finanzas Pablo Quirno a través de su cuenta de X. El JP Morgan fue designado para llevar adelante la operación que definió como “Deuda por Educación”.
Romano, sobre la exportación de carne: “Es muy difícil que le movamos el amperímetro a EEUU”Economía20/10/2025
El referente salteño del sector cárnico consideró que las declaraciones de Trump son solo por “una cuestión de impacto” y que Argentina tiene faena y producción reducidas.
Un informe señala que desde que Javier Milei ganó el ballotage se pierden 30 empresas por día y 416 empleos; también el estudio analizó el impacto en las empresas con más y menos de 500 trabajadores registrados.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.