Una familia del AMBA necesitó más de $170.000 en octubre para servicios

Una familia promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó en octubre más de $170.000 para cubrir el costo de las tarifas de servicios públicos y transporte.

De esta manera, el gasto destinado a pagar tarifas bajó 1,9% respecto de septiembre y es 26% superior al mismo mes de 2024. Los datos se desprenden del último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

En concreto, un hogar gastó $170.412 en servicios y transporte este mes. De acuerdo al relevamiento, la caída se explica fundamentalmente por la reducción del consumo de gas y en la caída de la utilización de energía eléctrica, dado que empezaron las temperaturas más templadas y quedan atrás los picos fríos de invierno.

“Al igual que en el mes anterior, el efecto en las cantidades más que compensa el impacto de los incrementos en los cuadros tarifarios en todos los servicios públicos”, señalaron.

Según el análisis de IIEP, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 514% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 171%.

Asimismo, el costo de la canasta total subió en lo que va del año por debajo del índice general de precios del periodo, ya que la canasta aumentó 21% y el IPC, 24%.

En el desagregado por servicio, el informe mostró que el aumento interanual más importante fue en el boleto de transporte, con un alza del 36% respecto a octubre de 2024; mientras que el gasto en gas natural marcó un aumento del 24%. El gasto en agua y energía eléctrica, en tanto, subieron 18% y 16% respectivamente en términos interanuales.

“El gasto en transporte aportó 15 puntos porcentuales, de los 26 totales del incremento interanual mientras que el gasto en gas y agua aportaron 4 puntos porcentuales cada uno y la energía eléctrica los 4 puntos porcentuales restantes”, precisaron.

La canasta de servicios públicos del AMBA de octubre representó el 10,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.600.815) o bien, con un salario alcanza para comprar 9,4 canastas de servicios públicos (vs 8,5 en octubre de 2024).

Asimismo, el peso del transporte representa el 45% del gasto y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario.

