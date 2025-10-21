Orán amplía el plazo para reformar su Carta Orgánica Municipal

A través de la Resolución N.º 26/2025, publicada este martes 21 de octubre en el Boletín Oficial de Salta, la Convención Municipal Reformadora de San Ramón de la Nueva Orán resolvió ampliar el plazo de funcionamiento para la reforma total de la Carta Orgánica Municipal.

La decisión fue adoptada ante la necesidad de contar con más tiempo para el estudio, análisis y sanción de las reformas propuestas, según se fundamenta en el texto oficial. El proceso de revisión se desarrolla en el marco de la Ley N.º 6.571/89 (Carta Orgánica Municipal) y de la Ordenanza N.º 2.385/2025, que declaró la necesidad de una reforma integral.

La Convención argumentó que la prórroga permitirá garantizar la calidad institucional del nuevo texto, al tiempo que asegura la continuidad de todos los actos, trámites y sesiones ya realizados, junto con los derechos y deberes de los convencionales durante el período extendido.

Las sesiones ordinarias de la Convención continuarán desarrollándose en el recinto del Concejo Deliberante de Orán, con el quórum y la publicidad exigidos por la normativa vigente.