El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones del grupo O positivo, de 8.30 a 13.30, en el Centro de Salud Nº 57.
Abren las inscripciones para nuevos cursos del programa “Constructoras”
Del 22 al 24 de octubre se podrán anotar mujeres y personas de la diversidad en capacitaciones en carpintería, soldadura, construcción en seco e instalaciones eléctricas.Salta21/10/2025
Del 22 al 24 de octubre, en el horario de 10 a 12, se realizarán las inscripciones para el dictado de cursos de formación en oficios del programa estatal “Constructoras”.
Desde este miércoles al viernes, se inscribirá en la Casona de la Paz, sito en Av. Ennio Pontussi y ruta 26 para los cursos de Carpintería, cuya cursada se impartirá los lunes y los jueves de 8.30 a 12.30. también, se dictarán clases de “Construcción en Seco”, los martes y jueves de 14.30 a 18.30 y “Soldadura Inicial” los martes y viernes de 8.30 a 12.30 horas.
De manera subsiguiente, del jueves al viernes se inscribirá en la sede central de UPATECO, ubicada en barrio Pereyra Rozas – Ciudad Educativa sobre Av. Constitución nacional s/n, PB, para “Instalaciones Eléctricas I” que se cursará los lunes de 14 a 17 hs y los viernes de 9 a 12 hs, en la misma institución.
En ambos sitios las inscripciones se realizarán de manera presencial en el horario de 10 a 12 hs.
Es una iniciativa del gobierno de Salta para capacitar a mujeres y personas de la diversidad en oficios de la construcción, buscando fomentar la igualdad de oportunidades laborales y la autonomía económica.
El número de ejemplares es fluctuante ya que por día llegan lotes de ejemplares y a la vez los ciudadanos pasan a retirar los trámites ya realizados. Desde el Registro Civil se dispondrán horarios especiales para la entrega de los mismos.
El referente del sector cárnico, Dardo Romano, señaló que las ventas en una de las fechas claves del mercado “no colmó las expectativas”, pese a la existencia de promociones y la “baja variación en el precio”.
Vialidad Nacional Salta informó que avanzan las obras de seguridad vial en la RN 51 y la RN 68. Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales.
Se colocaron nuevas losas en los taludes, nuevas soleras y se finalizó el armado de gaviones para permitir un correcto drenaje del agua. También se instaló una pasarela peatonal.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Conmoción en Mendoza: Un joven de 29 años murió atragantado con un asado en el Día de la MadreProvincias20/10/2025
Su hermana intentó ayudarlo y, tras desmayarse, personal de emergencias le practicó la maniobra de Heimlich y RCP por casi 30 minutos. A pesar de los esfuerzos, el joven murió en su casa de un paro cardiorrespiratorio.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.