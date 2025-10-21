Abren las inscripciones para nuevos cursos del programa “Constructoras”

Del 22 al 24 de octubre, en el horario de 10 a 12, se realizarán las inscripciones para el dictado de cursos de formación en oficios del programa estatal “Constructoras”.

Desde este miércoles al viernes, se inscribirá en la Casona de la Paz, sito en Av. Ennio Pontussi y ruta 26 para los cursos de Carpintería, cuya cursada se impartirá los lunes y los jueves de 8.30 a 12.30. también, se dictarán clases de “Construcción en Seco”, los martes y jueves de 14.30 a 18.30 y “Soldadura Inicial” los martes y viernes de 8.30 a 12.30 horas.

De manera subsiguiente, del jueves al viernes se inscribirá en la sede central de UPATECO, ubicada en barrio Pereyra Rozas – Ciudad Educativa sobre Av. Constitución nacional s/n, PB, para “Instalaciones Eléctricas I” que se cursará los lunes de 14 a 17 hs y los viernes de 9 a 12 hs, en la misma institución.

En ambos sitios las inscripciones se realizarán de manera presencial en el horario de 10 a 12 hs.

Constructoras

Es una iniciativa del gobierno de Salta para capacitar a mujeres y personas de la diversidad en oficios de la construcción, buscando fomentar la igualdad de oportunidades laborales y la autonomía económica.