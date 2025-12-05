Tartagal se prepara para la gran peregrinación a la Virgen de la Peña este 8 de diciembre

La secretaria de Turismo y Cultura de Tartagal, Claudia Sánchez, dialogó con Aries en donde confirmó que el próximo 8 de diciembre se realizará la tradicional peregrinación a la Virgen de la Peña, una de las manifestaciones de fe más convocantes del norte provincial.

Sánchez recordó que el santuario, ubicado a 13 kilómetros al norte de Tartagal, cuenta con más de 119 años desde la primera aparición y es considerado el segundo santuario de aparición mariana más importante de Latinoamérica. “Para nosotros tiene un significado muy especial”, afirmó.

La peregrinación comenzará a las 17, encabezada por biciperegrinos, gauchos, fortines y devotos, que acompañarán el avance de la imagen por ruta nacional 34 hasta arribar a la ciudad alrededor de las 19:30, donde se encontrará con la imagen de la Purísima.

“Es una manifestación de fe que crece cada año y renueva el pacto de fidelidad a la Virgen”, destacó la funcionaria.

Recomendaciones para los peregrinos

La Municipalidad difundió pautas básicas para garantizar una jornada segura:

Usar ropa clara.

Hidratarse de manera constante.

No salirse del circuito establecido.

Mantener distancia segura de caballos, bicicletas y vehículos.

Sánchez explicó que el operativo sobre la ruta contará con la presencia de Policía de la Provincia, Gendarmería y personal municipal, debido al intenso tránsito que registra la RN 34.

Como cierre de la jornada, tras la llegada de la imagen a la ciudad, se realizará el encendido del árbol de Navidad en la Plaza San Martín, con participación de toda la comunidad y del intendente.