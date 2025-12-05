Moldes apunta a reforzar su lugar como destino más elegido del verano

RN 51: continúan los trabajos y el corte total tras las lluvias
Vialidad Nacional informó que continúan las tareas de despeje en un tramo de casi 10 kilómetros afectado por deslizamientos y erosiones tras las lluvias de anoche.
Con un proyecto destinado a la promoción, el municipio accedió a un nuevo Fondo Turístico y prepara una agenda reforzada de actividades para sostener su liderazgo en la temporada estival. “Moldes fue el más elegido de la provincia en la temporada de verano, y estamos trabajando para que este año sea el sexto”, indicaron.Municipios05/12/2025
El municipio de Coronel Moldes accedió nuevamente al Fondo Turístico, a través del programa nacional “Promover Verano en Argentina”, un aporte que apunta a fortalecer la difusión del destino y consolidar su posicionamiento como uno de los más elegidos de Salta para la temporada estival.
“Es muy importante todos los aportes que podamos conseguir, este justamente es exclusivo para promoción. Por quinto año consecutivo, Coronel Moldes fue el municipio más elegido de la provincia en la temporada de verano, y estamos trabajando para que este año sea el sexto” afirmó el secretario de Turismo municipal, Eduardo Muratore, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
El funcionario detalló la amplia variedad de actividades que ofrece el destino, con especial énfasis en el turismo aventura, uno de los principales atractivos de la zona.
“En el río Juramento tenemos turismo de aventura con kayak, rafting y todas las experiencias en el puente del Dique Cabra Corral. También tenemos cabalgatas, hay una empresa que promociona uso de bicicletas eléctricas, el recorrido a la Bahía de las Tortugas y la Isla de los Pájaros”, repasó.
Muratore detalló que según los distintos relevamientos sobre la afluencia de visitantes “solo en la zona del puente y el préstamo, un domingo ingresaron 10.000 personas”.
“Tenemos muy detectado que la gente en Cabra Corral está en la pileta y después salen, entonces les preparamos actividades para la noche todos los fines de semana de enero. Después ya tenemos preparado el desentierro del carnaval, que es el primero de febrero, y los corsos”, adelantó.
