San Lorenzo recibe más de 350 corredores para la Carrera Nocturna

Este jueves, se presentó en conferencia de prensa la 5° edición de la Carrera Nocturna que, en esta oportunidad y por primera vez, se realizará en el municipio de San Lorenzo, el próximo sábado 6 de diciembre.
Federico Castro, el organizador de la competencia, informó que los cupos están completos con más de 350 inscriptos de todo el país que participarán en cuatro distancias y dos categorías: participativa y competitiva de 4K, 7K, 14K y 21K.
La largada y la llegada se realizará en la Plaza Ejército Argentino, y desde allí partirán por los diferentes circuitos diagramados. Cabe destacar que está previsto personal de Tránsito para controlar el flujo de vehículos y brindar seguridad a los corredores.
Castro agradeció a la Municipalidad de San Lorenzo por el acompañamiento constante para la organización de este evento deportivo, el cual significará un ingreso para el sector turístico y gastronómico local.
Por su parte, la directora de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo les agradeció haber elegido el municipio como sede de la competencia, y recordó que desde la Cámara de Comercio y Turismo se lanzaron promociones para que los participantes de otras provincias puedan hospedarse.
Estuvieron presentes el organizador de la competencia, Federico Castro; María Laura Cornejo, directora de deportes de la Municipalidad de San Lorenzo; Ana Cornejo, coordinadora de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Lorenzo; y la directora de Grandes Eventos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, Mercedes Ortiz de Rozas.
El Concejo Deliberante de Cerrillos aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de estas apps en la localidad. Según se informó, había malestar en los trabajadores del volante por las altas multas a las que se exponían.
Según el municipio, los anticipos solicitados correspondían a una obra programada para casi mediados de diciembre. “Los trabajadores tuvieron una mala interpretación” dijo el jefe de Gabinete municipal.
El municipio aseguró que la tasa retributiva cubre limpieza, barrido y recolección de residuos, y que se mantiene por debajo de lo que se paga en otras ciudades de Salta.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.