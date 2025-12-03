Desde este martes, el Impuesto Automotor, Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva pueden abonarse desde cualquier billetera virtual.
Avanza la regulación de las apps de transporte en Cerrillos, Rosario de Lerma y La Caldera
El Concejo Deliberante de Cerrillos aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de estas apps en la localidad. Según se informó, había malestar en los trabajadores del volante por las altas multas a las que se exponían.Municipios03/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el concejal de Cerrillos, Darío Albeza, explicó los motivos por los cuales el cuerpo deliberativo decidió avanzar en la aprobación de la ordenanza que regula el trabajo de las apps de transporte en la localidad.
“Sabemos que esto viene funcionando en toda la provincia, es decir, lo que hicimos fue establecer un marco legal a algo que ya venía operando”, indicó el edil, y añadió que había un malestar creciente entre vecinos y trabajadores del volante por las altas multas a las que se exponían.
En tanto, Albeza señaló que, si bien se tomó como base la ordenanza regulatoria capitalina, se hicieron algunos cambios como los años de antigüedad que puede tener un automóvil para prestar servicio o sobre la categoría que debe tener el carnet del conductor del vehículo.
Finalmente, el concejal cerrillano advirtió que el proyecto aprobado tuvo 9 meses de desarrollo y fue confeccionado a partir de consultas y reuniones con AMT, la Secretaría de Tránsito de Cerrillos y el Concejo Deliberante capitalino.
Confusión en Tartagal: cooperativistas reclamaban pagos que aún no correspondían
Según el municipio, los anticipos solicitados correspondían a una obra programada para casi mediados de diciembre. “Los trabajadores tuvieron una mala interpretación” dijo el jefe de Gabinete municipal.
Tasas municipales en Tartagal: “Son costos coherentes para el servicio que reciben”
El municipio aseguró que la tasa retributiva cubre limpieza, barrido y recolección de residuos, y que se mantiene por debajo de lo que se paga en otras ciudades de Salta.
La Municipalidad de San Lorenzo lanzó la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta de verano para niños y adolescentes de 6 a 14 años. Las actividades iniciarán el martes 6 de enero.
Oficializan a las nuevas autoridades de Rivadavia Banda Norte
El Tribunal Electoral confirmó a Arias como jefe comunal y designó a Choque, Lazarte, Alvarado, Cortes y Ortiz como integrantes de la Convención Municipal.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.