Avanza la regulación de las apps de transporte en Cerrillos, Rosario de Lerma y La Caldera

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el concejal de Cerrillos, Darío Albeza, explicó los motivos por los cuales el cuerpo deliberativo decidió avanzar en la aprobación de la ordenanza que regula el trabajo de las apps de transporte en la localidad.

“Sabemos que esto viene funcionando en toda la provincia, es decir, lo que hicimos fue establecer un marco legal a algo que ya venía operando”, indicó el edil, y añadió que había un malestar creciente entre vecinos y trabajadores del volante por las altas multas a las que se exponían.

En tanto, Albeza señaló que, si bien se tomó como base la ordenanza regulatoria capitalina, se hicieron algunos cambios como los años de antigüedad que puede tener un automóvil para prestar servicio o sobre la categoría que debe tener el carnet del conductor del vehículo.

Finalmente, el concejal cerrillano advirtió que el proyecto aprobado tuvo 9 meses de desarrollo y fue confeccionado a partir de consultas y reuniones con AMT, la Secretaría de Tránsito de Cerrillos y el Concejo Deliberante capitalino.