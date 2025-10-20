El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones del grupo O positivo, de 8.30 a 13.30, en el Centro de Salud Nº 57.
La tormenta apagó los incendios en el Norte: se quemaron 8600 hectáreas e investigan quiénes los iniciaron
Defensa Civil confirmó que las lluvias recientes apagaron los focos ígneos, pero advierte que la mayoría se originó en áreas productivas y no fueron controlados correctamente.Salta20/10/2025Agustina Tolaba
La subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que la totalidad de los incendios forestales que afectaban a la provincia y a Jujuy fueron extinguidos gracias a las lluvias registradas entre jueves y viernes de la semana pasada.
Por Aries, Ignacio Vilchez, subsecretario del organismo, dijo que “la llegada de la lluvia generó tranquilidad y hoy podemos decir que se extinguieron todos los focos, con inmensa tranquilidad no solamente para los brigadistas y bomberos, sino para la comunidad que ya no sufre el tema del humo”.
Vilchez precisó que se relevaron aproximadamente 8.600 hectáreas afectadas en el departamento de Orán, mientras que en Jujuy se controló la situación en Caimancito, una zona de yungas que también había registrado incendios complejos.
El funcionario remarcó que todos los focos eran intencionales y se originaban en áreas productivas, no en incendios naturales. “La gran mayoría de los focos que afectaban a la población venían de áreas productivas, no eran controladas en tiempo y forma y esto generaba que se propaguen a áreas boscosas”, señaló.
Durante los últimos días, Defensa Civil mantuvo reuniones con municipios y empresas para advertir sobre la situación y solicitar reportes sobre la capacitación, recursos y permisos de los productores para realizar quemas controladas. Vilchez aseguró que se seguirá pidiendo información a la Secretaría de Trabajo sobre eventuales responsabilidades.
El subsecretario finalizó destacando que la combinación de lluvias de 40 a 70 milímetros y el trabajo de brigadistas permitió controlar la emergencia, evitando que el humo y el fuego continúen afectando a la población y al ecosistema local.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
Inversiones millonarias del RIGI alcanzan a Salta, Catamarca y San Juan
El Gobierno Nacional informó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya movilizó más de USD 15.700 millones en ocho proyectos distribuidos en seis provincias, entre ellas Salta, con foco en los sectores de energía, minería y siderurgia.
[VIDEO] Policía sacó su arma en pleno partido de la Liga de Bermejo
El efectivo habría disparado al aire para dispersar a hinchas y jugadores que lo rodeaban.
Incendios en el Norte: Mitigar un solo foco costó 700 mil dólares en recursos aéreos
Las llamas que arrasaron con más de 8000 hectáreas comenzaron a principios de agosto fueron apagadas por las lluvias de este fin de semana. Se investigan responsabilidades de empresas cercanas a la zona.
La víctima viajaba en motocicleta con su hermana de 17 años, quien permanece internada tras chocar con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.