Tragedia en Metán: una niña de 11 años murió en siniestro vial

En la ciudad de Metán Viejo, en la provincia de Salta, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, el cual dejó una víctima falta: una niña de 11 años, que fue trasladada al Hospital Del Carmen, pero no logró sobrevivir.

El accidente tuvo lugar cerca de las 14:30, cuando dos hermanas viajaban en una motocicleta circulando de norte a sur. Según las primeras informaciones oficiales, habrían colisionado con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola. El impacto provocó la caída de ambas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Pese a la rápida intervención médica y al intento por obtener un traslado aéreo debido a la gravedad de las lesiones, los equipos del Hospital Del Carmen no lograron salvar la vida de la niña de 11 años. Su hermana, de 17, permanece internada y bajo observación médica por los diversos traumatismos sufridos.

El hecho, según informó el portal del diario El Tribuno, se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 34 que concentra intenso tránsito de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares, especialmente durante la época de cosecha.

