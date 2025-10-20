Tragedia en Metán: una niña de 11 años murió en siniestro vial

La víctima viajaba en motocicleta con su hermana de 17 años, quien permanece internada tras chocar con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.

Salta20/10/2025

ZFY7TB2GOFCG5B6U22IAVY3HS4

En la ciudad de Metán Viejo, en la provincia de Salta, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, el cual dejó una víctima falta: una niña de 11 años, que fue trasladada al Hospital Del Carmen, pero no logró sobrevivir.

El accidente tuvo lugar cerca de las 14:30, cuando dos hermanas viajaban en una motocicleta circulando de norte a sur. Según las primeras informaciones oficiales, habrían colisionado con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola. El impacto provocó la caída de ambas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.

720Policía chofer de DiDi mató a un adolescente durante intento de robo

Pese a la rápida intervención médica y al intento por obtener un traslado aéreo debido a la gravedad de las lesiones, los equipos del Hospital Del Carmen no lograron salvar la vida de la niña de 11 años. Su hermana, de 17, permanece internada y bajo observación médica por los diversos traumatismos sufridos.

El hecho, según informó el portal del diario El Tribuno, se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 34 que concentra intenso tránsito de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares, especialmente durante la época de cosecha.

Con información de Infobae

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail