Entre los rodados incautados se encuentran tres camionetas, seis automóviles y seis motocicletas. En el marco de estos operativos, trece personas fueron detenidas y puestas a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes.
Policía chofer de DiDi mató a un adolescente durante intento de robo
Un policía que trabajaba como chofer de la aplicación DiDi asesinó a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en El Palomar. El sargento Raúl Vallejos denunció que fue sorprendido por tres hombres armados al aceptar un viaje.Policiales20/10/2025
Un policía, que trabajaba en DiDi, asesinó a un delincuente menor de edad durante un robo en la localidad bonaerense de El Palomar y en la causa hay dos prófugos, que son buscados de manera intensa.
El hecho sucedió este último domingo cuando el Sargento Raúl Alberto Vallejos llamó al 911 y denunció haber asesinado a un adolescente que le había intentado robar junto con otros dos acusados.
De este modo, personal policial acudió hasta las calles Namuncura y Pampa donde hallaron el auto Cherry Tigo gris. Allí se entrevistaron con el dueño del rodado, quien se identificó como efectivo policial y relató lo que había ocurrido.
El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que momentos antes llegó hasta dicha esquina tras haber aceptado un viaje como chofer de la aplicación DiDi.
Aun así, dicho viaje se trató de una farsa, ya que en el lugar fue sorprendido por al menos tres hombres armados que le intentaron robar su vehículo.
Sin embargo, comenzó un forcejeo con los ladrones y en el medio del disturbio logró identificarse como personal policial, extrajo su arma reglamentaria y efectuó tres disparos, logrando repeler la agresión.
Los tres delincuentes lograron darse a la fuga, pero, según se describe, minutos después la Policía fue alertada del ingreso de un masculino al Hospital Posadas fallecido con una herida en la región subcostal derecho. La víctima fue identificada como Ariel Muñoz, de 16 años, con domicilio en San Martín.
La causa, caratulada como homicidio, quedó a cargo de la UFI N°2 y se solicitó que tome intervención en la causa la Gendarmería Nacional. Hasta el momento no se tomó ningún temperamento contra el agente.
Con información de Noticias Argentinas
Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dineroPoliciales20/10/2025
La Policía de Salta detuvo a un hombre en el barrio Solidaridad, acusado de robo calificado con uso de arma en un comercio de la zona. La intervención fue del Departamento de Seguridad Urbana tras una alerta al 911.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre los controles realizados este fin de semana en la provincia de Salta, donde se fiscalizaron más de 7.700 vehículos en total.
La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de marihuana (más de 2 kg) y detuvo a un hombre de 25 años en un control vehicular en Río Piedras. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a tres hombres esta madrugada en barrio Primera Junta, tras una alerta por el robo de un teléfono celular.
La policía detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Poco después, lograron ubicar a la tercera persona sospechosa cerca de la terminal de ómnibus. Interviene en el caso la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.