Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dinero

La Policía de Salta detuvo a un hombre en el barrio Solidaridad, acusado de robo calificado con uso de arma en un comercio de la zona. La intervención fue del Departamento de Seguridad Urbana tras una alerta al 911.

Policiales20/10/2025

robo en comercio de solidaridad

La Policía de Salta, por medio de efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, detuvo a un hombre en el marco de una causa por robo calificado con uso de arma a un comercio en barrio Solidaridad.

Con las características aportadas y como resultado de tareas investigativas, se logró identificar al sujeto, un hombre mayor de edad, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Se secuestró dinero en efectivo y bebidas.

Intervino la Fiscalía Penal 6.

