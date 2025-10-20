Un policía que trabajaba como chofer de la aplicación DiDi asesinó a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en El Palomar. El sargento Raúl Vallejos denunció que fue sorprendido por tres hombres armados al aceptar un viaje.
Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dinero
La Policía de Salta detuvo a un hombre en el barrio Solidaridad, acusado de robo calificado con uso de arma en un comercio de la zona. La intervención fue del Departamento de Seguridad Urbana tras una alerta al 911.Policiales20/10/2025
La Policía de Salta, por medio de efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, detuvo a un hombre en el marco de una causa por robo calificado con uso de arma a un comercio en barrio Solidaridad.
Con las características aportadas y como resultado de tareas investigativas, se logró identificar al sujeto, un hombre mayor de edad, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Se secuestró dinero en efectivo y bebidas.
Intervino la Fiscalía Penal 6.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre los controles realizados este fin de semana en la provincia de Salta, donde se fiscalizaron más de 7.700 vehículos en total.
La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de marihuana (más de 2 kg) y detuvo a un hombre de 25 años en un control vehicular en Río Piedras. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a tres hombres esta madrugada en barrio Primera Junta, tras una alerta por el robo de un teléfono celular.
La policía detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Poco después, lograron ubicar a la tercera persona sospechosa cerca de la terminal de ómnibus. Interviene en el caso la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.
[VIDEO] Auto fuera de control atropelló a dos jóvenes en el Monumento a Güemes
Dos jóvenes fueron hospitalizados tras un accidente ocurrido en el Monumento a Güemes, cuando un vehículo estacionado sin freno de mano se desplazó por la pendiente e impactó contra un banco de piedra.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.