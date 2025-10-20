Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dinero

La Policía de Salta, por medio de efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, detuvo a un hombre en el marco de una causa por robo calificado con uso de arma a un comercio en barrio Solidaridad.

Con las características aportadas y como resultado de tareas investigativas, se logró identificar al sujeto, un hombre mayor de edad, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Se secuestró dinero en efectivo y bebidas.

Intervino la Fiscalía Penal 6.