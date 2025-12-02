La joven de 15 años se ausenta de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.
Identificaron a un sospechoso por el robo de un comercio del macrocentro
El sujeto, luego de violentar la reja y parte de la vidriera del local de venta de electrónica «Pixer», habría sustraído varios objetos que estaban exhibidos. Efectivos policiales lograron su demora, en tanto los elementos fueron encontrados y restituidos a su propietaria.Policiales02/12/2025
El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó de forma provisional a un hombre de 56 años por la presunta comisión del delito de robo simple.
La madrugada del 29 de noviembre, personal policial que circulaba por la zona del macrocentro fue alertado por un transeúnte de que en un local comercial un sujeto estaba sustrayendo elementos.
Inmediatamente después, los efectivos se desplazaron al lugar y constataron que en el local de venta de electrónica y electrodomésticos ubicado en avenida Chile 1351, denominado «Pixer», una de las vidrieras y la puerta de reja habían sido violentadas.
Luego, los uniformados se comunicaron con la propietaria del negocio, quien, al llegar, constató el faltante de varios electrodomésticos y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad privadas.
La damnificada denunció la sustracción de un estuche, una pistola de pintura y una caja de plástico, todo por un valor aproximado de $ 116 mil pesos.
Al realizar un recorrido por la zona, personal policial observó a un individuo que, al escuchar la voz de alto, emprendió la fuga y arrojó una mochila en cuyo interior estaban los objetos sustraídos.
Posteriormente, tras el análisis de las imágenes aportadas, se logró identificar al sospechoso y se procedió a su demora en inmediaciones de Villa San Antonio.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno, atento a los antecedentes que registra por delitos anteriores.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama, de 25 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Atocha III el pasado 27 de noviembre.
Ocurrio en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull, descubrió que su vecino la había hecho ingresar a su vivienda, para cometer actos en su contra.
La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en OránPoliciales02/12/2025
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.