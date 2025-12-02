Identificaron a un sospechoso por el robo de un comercio del macrocentro

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó de forma provisional a un hombre de 56 años por la presunta comisión del delito de robo simple.

La madrugada del 29 de noviembre, personal policial que circulaba por la zona del macrocentro fue alertado por un transeúnte de que en un local comercial un sujeto estaba sustrayendo elementos.

Inmediatamente después, los efectivos se desplazaron al lugar y constataron que en el local de venta de electrónica y electrodomésticos ubicado en avenida Chile 1351, denominado «Pixer», una de las vidrieras y la puerta de reja habían sido violentadas.

Luego, los uniformados se comunicaron con la propietaria del negocio, quien, al llegar, constató el faltante de varios electrodomésticos y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad privadas.

La damnificada denunció la sustracción de un estuche, una pistola de pintura y una caja de plástico, todo por un valor aproximado de $ 116 mil pesos.

Al realizar un recorrido por la zona, personal policial observó a un individuo que, al escuchar la voz de alto, emprendió la fuga y arrojó una mochila en cuyo interior estaban los objetos sustraídos.

Posteriormente, tras el análisis de las imágenes aportadas, se logró identificar al sospechoso y se procedió a su demora en inmediaciones de Villa San Antonio.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno, atento a los antecedentes que registra por delitos anteriores.