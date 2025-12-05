En un importante operativo se realizaron 24 allanamientos en esa localidad y otras aledañas. Una mujer se encuentra detenida y fue imputada. La investigación continúa su curso.
Detuvieron a un hombre tras las pintadas contra la dirigencia de Central Norte
En la audiencia de imputación, el sujeto negó tener vinculación con el hecho, ocurrido el 17 de noviembre pasado. Quedó alojado en la Alcaidía.Policiales05/12/2025
El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre por la presunta comisión del delito de amenazas.
Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un abogado particular y negó su vinculación con el hecho. Permanece alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
El hombre fue detenido por personal de la Policía de Salta en el barrio 20 de Febrero, cuando circulaba en un vehículo particular que luego fue secuestrado.
La intervención de la Fiscalía Penal 5 se inició tras la denuncia presentada por autoridades del Club Atlético Central Norte, quienes informaron que el 17 de noviembre, las paredes externas de la sede ubicada en Martín Cornejo y Entre Ríos amanecieron con mensajes amenazantes dirigidos al presidente y a miembros de la Comisión Directiva.
Bajo la dirección del fiscal Jovanovics, efectivos de la Dirección General de Investigaciones realizaron tareas de campo que permitieron identificar y detener al principal sospechoso.
La joven de 15 años se ausenta de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.
El sujeto, luego de violentar la reja y parte de la vidriera del local de venta de electrónica «Pixer», habría sustraído varios objetos que estaban exhibidos. Efectivos policiales lograron su demora, en tanto los elementos fueron encontrados y restituidos a su propietaria.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama, de 25 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Atocha III el pasado 27 de noviembre.
Ocurrio en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull, descubrió que su vecino la había hecho ingresar a su vivienda, para cometer actos en su contra.
La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.
El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1 como cabeza de serie, conocerá hoy a sus rivales para el Mundial 2026 de 48 equipos. La Albiceleste, que no enfrentará a países de CONMEBOL, buscará un grupo "benévolo".
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.