Detuvieron a un hombre tras las pintadas contra la dirigencia de Central Norte

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre por la presunta comisión del delito de amenazas.

Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un abogado particular y negó su vinculación con el hecho. Permanece alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

El hombre fue detenido por personal de la Policía de Salta en el barrio 20 de Febrero, cuando circulaba en un vehículo particular que luego fue secuestrado.

La intervención de la Fiscalía Penal 5 se inició tras la denuncia presentada por autoridades del Club Atlético Central Norte, quienes informaron que el 17 de noviembre, las paredes externas de la sede ubicada en Martín Cornejo y Entre Ríos amanecieron con mensajes amenazantes dirigidos al presidente y a miembros de la Comisión Directiva.

Bajo la dirección del fiscal Jovanovics, efectivos de la Dirección General de Investigaciones realizaron tareas de campo que permitieron identificar y detener al principal sospechoso.