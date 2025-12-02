La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama, de 25 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Atocha III el pasado 27 de noviembre.
Las Lajitas: 15 días de prisión por encerrar y masturbarse con una perra
Ocurrio en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull, descubrió que su vecino la había hecho ingresar a su vivienda, para cometer actos en su contra.Policiales02/12/2025
El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 50 años como autor de los delitos de malos tratos y actos de crueldad contra los animales.
El juez de Garantías de ese distrito, Sebastián Guzmán, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 15 días de ejecución condicional y la prohibición absoluta de acercamiento al animal damnificado y de ejercer cualquier tipo de acto de violencia contra los animales.
La intervención de la Fiscalía inició tras la denuncia de un hombre en Las Lajitas, quien en enero pasado, descubrió que su perra de raza pitbull, había ingresado a la casa de su vecino.
Al consultarle por su mascota, el acusado negó que se encontrara allí, pero ante el constante llamado, la perra salió corriendo del lugar y según pudo comprobarse, el sujeto se masturbó con el animal y pretendió abusarla.
La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en OránPoliciales02/12/2025
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
a Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 tomó intervención en el caso, mientras que el Grupo Técnico de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la documentación de la escena y el ordenamiento vehicular.
La Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta informó que los operativos de control del fin de semana arrojaron un alto número de infractores.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.