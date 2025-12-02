Las Lajitas: 15 días de prisión por encerrar y masturbarse con una perra

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 50 años como autor de los delitos de malos tratos y actos de crueldad contra los animales.

El juez de Garantías de ese distrito, Sebastián Guzmán, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 15 días de ejecución condicional y la prohibición absoluta de acercamiento al animal damnificado y de ejercer cualquier tipo de acto de violencia contra los animales.

La intervención de la Fiscalía inició tras la denuncia de un hombre en Las Lajitas, quien en enero pasado, descubrió que su perra de raza pitbull, había ingresado a la casa de su vecino.

Al consultarle por su mascota, el acusado negó que se encontrara allí, pero ante el constante llamado, la perra salió corriendo del lugar y según pudo comprobarse, el sujeto se masturbó con el animal y pretendió abusarla.