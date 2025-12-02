Buscan a Javier Sajama, desaparecido desde el 27 de noviembre

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de San Lorenzo para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama de 25 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Atocha III el 27 de noviembre.

Javier Alejandro Sajama es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto con rulos, tiene tatuajes en una de sus manos y mide aproximadamente 1,60 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía un pantalón azul con franjas naranjas a los costados, remera blanca y llevaba consigo una mochila con prendas de vestir, teléfono, tarjeta saeta y una billetera.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.