Ocurrio en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull, descubrió que su vecino la había hecho ingresar a su vivienda, para cometer actos en su contra.
Buscan a Javier Sajama, desaparecido desde el 27 de noviembre
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de San Lorenzo para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama de 25 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Atocha III el 27 de noviembre.
Javier Alejandro Sajama es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto con rulos, tiene tatuajes en una de sus manos y mide aproximadamente 1,60 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía un pantalón azul con franjas naranjas a los costados, remera blanca y llevaba consigo una mochila con prendas de vestir, teléfono, tarjeta saeta y una billetera.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.
La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en OránPoliciales02/12/2025
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
a Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 tomó intervención en el caso, mientras que el Grupo Técnico de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la documentación de la escena y el ordenamiento vehicular.
La Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta informó que los operativos de control del fin de semana arrojaron un alto número de infractores.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.