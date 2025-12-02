Buscan a una adolescente que falta a su hogar desde fines de noviembre

La joven de 15 años se ausenta de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.

Policiales02/12/2025

joven desaparecida

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Nahiara Aylen de 15 años quien se ausentó de su hogar en barrio Santa Ana I el 30 de noviembre.

Nahiara Aylen es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo color castaño, ojos marrones, tiene un piercing en el ombligo y mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía un pantalón corto negro, remera roja y zapatillas negras.

Se solicita a la comunidad que ante cualquier información que contribuya con su localización se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana a su domicilio o a los teléfonos 3874574731 de Comisaría 3 barrio Santa Ana.

