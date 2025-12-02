Buscan a una adolescente que falta a su hogar desde fines de noviembre

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Nahiara Aylen de 15 años quien se ausentó de su hogar en barrio Santa Ana I el 30 de noviembre.

Nahiara Aylen es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo color castaño, ojos marrones, tiene un piercing en el ombligo y mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía un pantalón corto negro, remera roja y zapatillas negras.

Se solicita a la comunidad que ante cualquier información que contribuya con su localización se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana a su domicilio o a los teléfonos 3874574731 de Comisaría 3 barrio Santa Ana.