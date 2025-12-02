El sujeto, luego de violentar la reja y parte de la vidriera del local de venta de electrónica «Pixer», habría sustraído varios objetos que estaban exhibidos. Efectivos policiales lograron su demora, en tanto los elementos fueron encontrados y restituidos a su propietaria.
Buscan a una adolescente que falta a su hogar desde fines de noviembre
La joven de 15 años se ausenta de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.Policiales02/12/2025
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Nahiara Aylen de 15 años quien se ausentó de su hogar en barrio Santa Ana I el 30 de noviembre.
Nahiara Aylen es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo color castaño, ojos marrones, tiene un piercing en el ombligo y mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía un pantalón corto negro, remera roja y zapatillas negras.
Se solicita a la comunidad que ante cualquier información que contribuya con su localización se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana a su domicilio o a los teléfonos 3874574731 de Comisaría 3 barrio Santa Ana.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Javier Alejandro Sajama, de 25 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Atocha III el pasado 27 de noviembre.
Ocurrio en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull, descubrió que su vecino la había hecho ingresar a su vivienda, para cometer actos en su contra.
La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en OránPoliciales02/12/2025
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.