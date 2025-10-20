120 alcoholemias positivas este fin de semana en Salta

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre los controles realizados este fin de semana en la provincia de Salta, donde se fiscalizaron más de 7.700 vehículos en total.

Policiales20/10/2025

WhatsApp-Image-2025-10-20-at-08.54.34-1-560x420

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo realizado este fin de semana en la provincia en el marco de los controles viales y de alcoholemia desplegados por la Policía Vial en rutas y calles de la provincia.

Este fin de semana, se fiscalizaron más de 7700 vehículos en puntos fijos y móviles de control y se detectaron 860 infractores a las normativas viales. En ese marco, 120 conductores fueron sancionados por conducir con graduación alcohólica. Se practicaron 4561 test de alcoholemia.

Cabe destacar que los controles vehiculares se realizan a diario y se refuerzan los fines de semana en la provincia en pos de reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad integral.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail