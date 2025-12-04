Desbaratan en La Lajitas una banda que promovía juegos de azar de manera ilegal

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, imputó a una mujer de 35 años como autora del delito de explotación y organización de juegos de azar en perjuicio de ENREJA.

Tras la audiencia de imputación, se solicitó que la acusada permanezca detenida, mientras se continúan ejecutando distintas diligencias dispuestas para el esclarecimiento del hecho.

La investigación inició a partir de la denuncia realizada por autoridades del Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA), luego de tomar conocimiento de que, en Las Lajitas y localidades aledañas, un grupo de personas de forma organizada, realizaban actividades de promoción, captación y gestión de apuestas ilegales de manera virtual mediante líneas de celular, cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Estas actividades se realizaban de forma encubierta por Internet, redes sociales y telefónicamente, sin intervención de la autoridad de aplicación y en incumplimiento de la normativa legal vigente, ocasionando perjuicios de naturaleza económica.

En una minuciosa investigación realizada por personal de la Policía de la Provincia, en particular por la Brigada de Investigaciones 9, se individualizó a sospechosos de participar en la actividad ilícita y, con orden del Juzgado de Garantías de la jurisdicción, se realizaron 24 allanamientos. En estos procedimientos se detuvo a la sospechosa y se secuestraron celulares y numerosos elementos de interés que serán objetos de análisis.

El fiscal Saravia destacó que la investigación requiere una profundización, por lo que dispuso el cumplimiento de todas las medidas pertinentes y no descarta que puedan producirse nuevas detenciones e imputaciones.