Desbaratan en La Lajitas una banda que promovía juegos de azar de manera ilegal

La joven de 15 años se ausenta de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.
El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, imputó a una mujer de 35 años como autora del delito de explotación y organización de juegos de azar en perjuicio de ENREJA.
Tras la audiencia de imputación, se solicitó que la acusada permanezca detenida, mientras se continúan ejecutando distintas diligencias dispuestas para el esclarecimiento del hecho.
La investigación inició a partir de la denuncia realizada por autoridades del Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA), luego de tomar conocimiento de que, en Las Lajitas y localidades aledañas, un grupo de personas de forma organizada, realizaban actividades de promoción, captación y gestión de apuestas ilegales de manera virtual mediante líneas de celular, cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Estas actividades se realizaban de forma encubierta por Internet, redes sociales y telefónicamente, sin intervención de la autoridad de aplicación y en incumplimiento de la normativa legal vigente, ocasionando perjuicios de naturaleza económica.
En una minuciosa investigación realizada por personal de la Policía de la Provincia, en particular por la Brigada de Investigaciones 9, se individualizó a sospechosos de participar en la actividad ilícita y, con orden del Juzgado de Garantías de la jurisdicción, se realizaron 24 allanamientos. En estos procedimientos se detuvo a la sospechosa y se secuestraron celulares y numerosos elementos de interés que serán objetos de análisis.
El fiscal Saravia destacó que la investigación requiere una profundización, por lo que dispuso el cumplimiento de todas las medidas pertinentes y no descarta que puedan producirse nuevas detenciones e imputaciones.
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
