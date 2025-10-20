Un ex ejecutivo de Citibank tomó el control de Bibank y apuesta a PyMEs y clientes online para desafiar a los gigantes fintech.
Apagón mundial: falla masiva de Amazon Web Services afecta cientos de apps
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.Sociedad20/10/2025
Un fallo masivo en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) provocó este lunes interrupciones generalizadas en cientos de servicios digitales a nivel mundial. El problema, originado en el centro de datos de la región US-EAST-1, en Virginia (EEUU), afectó a redes sociales, plataformas financieras, videojuegos y aplicaciones educativas durante varias horas.
Entre las apps más perjudicadas se encuentran Snapchat, Canva, Roblox, Perplexity AI, Venmo, Coinbase, Alexa y Prime Video, que registraron cortes totales o parciales.
Incluso bancos británicos como Lloyds Bank y Halifax reportaron inconvenientes en sus servicios online, con clientes que no pudieron acceder a sus cuentas o realizar operaciones desde las apps móviles.
También Duolingo, Fortnite y Roblox experimentaron caídas o lentitud en funciones específicas vinculadas al almacenamiento o las bases de datos de AWS.
Según la propia compañía, el sistema experimentó “tasas elevadas de error y latencias inusuales”, lo que generó efectos en cadena sobre las aplicaciones dependientes de su infraestructura.
Dónde se originó el fallo de Amazon
Aunque Amazon aún no precisó la causa exacta del incidente, especialistas técnicos señalaron un posible problema de enrutamiento y resolución DNS, que habría afectado el acceso a servicios esenciales como autenticación, bases de datos y almacenamiento en la nube.
La compañía aclaró que “no ha implicado pérdida de datos” y que los equipos técnicos trabajan en la restauración progresiva del servicio. Sin embargo, algunos usuarios continúan reportando errores intermitentes.
Impacto del apagón de Amazon Web Sites: la dependencia global de la nube de Amazon
La caída de AWS volvió a exponer la fragilidad de la economía digital frente a los fallos en las grandes infraestructuras en la nube. Millones de sistemas -desde startups hasta entidades gubernamentales- dependen de servicios de Amazon, Microsoft o Google, por lo que una interrupción regional puede paralizar Internet durante horas.
Expertos en ciberinfraestructura advirtieron que este episodio refuerza la necesidad de diversificar proveedores y aumentar la resiliencia tecnológica, evitando concentrar operaciones críticas en una única nube o ubicación.
Desde la empresa confirmaron que publicarán un informe técnico detallado una vez que los servicios se restablezcan por completo.
Aunque Norteamérica y Europa fueron las zonas más afectadas, también se registraron incidencias en Latinoamérica y Asia, mostrando el alcance global del apagón digital.
Con información de Ámbito
