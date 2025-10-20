Colegios privados no subvencionados denuncian exclusión de los vouchers educativos

La víctima viajaba en motocicleta con su hermana de 17 años, quien permanece internada tras chocar con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.
Según el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, las instituciones sin aporte estatal quedaron fuera del beneficio, mientras colegios católicos reciben hasta el 75% de financiamiento.Salta20/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, criticó el sistema de vouchers implementado por el gobierno nacional, al señalar que los colegios no subvencionados quedaron prácticamente excluidos de los beneficios.
“Cuando una familia quería ver si su colegio podía recibir el voucher, nos encontramos con que una gran cantidad de establecimientos católicos entraban en el listado porque tenían más del 75% de aporte estatal. A nosotros no nos tocó ni de cerca”, explicó Pereyra, poniendo en evidencia la diferencia de condiciones entre instituciones.
El dirigente sostuvo que mientras muchos colegios católicos son propietarios de sus edificios y están exentos de impuestos como el agua, los colegios privados no subvencionados deben afrontar alquileres y otros gastos operativos, lo que aumenta la brecha de desigualdad en la educación privada.
“Estamos muy acostumbrados a esta crisis y a las mismas respuestas de gobierno tras gobierno. Desde 1988, nuestro reclamo es el mismo: no hay partidas, no hay recursos”, sostuvo Pereyra. También recordó que, aunque el gobernador había prometido un aporte del 30% en 2023, esto resulta insuficiente frente al 75% que reciben muchos colegios católicos.
Según la Asociación, la falta de apoyo estatal llevó al cierre de varias instituciones en la provincia, afectando la diversidad educativa y la posibilidad de que familias accedan a opciones privadas sin subsidios. Pereyra aseguró que su agrupación representa a 30 colegios, pero que la situación preocupa a todas las instituciones que no pertenecen a la Curia ni reciben aporte estatal.
“Mientras algunos colegios se benefician por ser conocidos de funcionarios de turno, los colegios no subvencionados seguimos enfrentando las mismas dificultades de siempre”, concluyó.
Pase Libre UNSa: Más estudiantes se suman al beneficio tras definir criterios de "actividad académica"Salta20/10/2025
La nueva definición de "actividad académica" es amplia e incluye a estudiantes en cursada, tesinas, prácticas profesionales, investigación y extensión, garantizando la inclusión educativa.
EDESA informó cortes programados por tareas de renovación en la red de media tensión, en el marco del Plan de Inversión 2025 que se ejecuta en distintos puntos del Distrito Capital y Cerrillos.
El titular de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, cuestionó el fomento de ferias informales por parte de la Municipalidad. Advirtió que la competencia desleal afecta a los comercios formales y a la recaudación estatal.
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
El presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados advirtió sobre el aumento de la morosidad y la falta de apoyo estatal para las instituciones.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.