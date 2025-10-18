El equipo brasileño se consagró campeón ante Deportivo Cali (5-3 en penales) en Banfield. Se afianza como el más ganador con seis títulos.
River le ganó a Talleres y cortó su mala racha
El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.Deportes18/10/2025
El Millonario se impuso con tranquilidad este sábado por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes al vencer 2-0 a Talleres de Córdoba, en un partido clave por el Torneo Clausura.
Los goles de la victoria de River fueron convertidos por Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza. Este resultado es un bálsamo para el equipo de Marcelo Gallardo, que venía arrastrando una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local y cinco caídas en sus últimas siete presentaciones contando todas las competencias.
Además de volver al triunfo, la victoria le permitió al Millonario escalar posiciones y ubicarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual, consolidando un objetivo importante para el final de la temporada.
Las Garzas ganaron 5-2 de visitante y el '10' terminó la temporada regular como goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos.
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".
Franco Colapinto avanzó al Q2 en el GP de Estados Unidos, pero confesó a la prensa su falta de "confianza" con el monoplaza este fin de semana.
El DT había ratificado su intención de seguir, pero el presidente Ignacio Astore decidió terminar su ciclo tras caer con Argentinos Juniors.
Germán Nocce tras el empate del Santo: “No estamos muertos, estamos más vivos que nunca”
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Gimnasia y Tiro se juega todo frente a Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final de la Primera NacionalDeportes18/10/2025
Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.