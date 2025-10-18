River le ganó a Talleres y cortó su mala racha

El Millonario se impuso con tranquilidad este sábado por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes al vencer 2-0 a Talleres de Córdoba, en un partido clave por el Torneo Clausura.

Los goles de la victoria de River fueron convertidos por Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza. Este resultado es un bálsamo para el equipo de Marcelo Gallardo, que venía arrastrando una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local y cinco caídas en sus últimas siete presentaciones contando todas las competencias.

Además de volver al triunfo, la victoria le permitió al Millonario escalar posiciones y ubicarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual, consolidando un objetivo importante para el final de la temporada.

Con información de TN