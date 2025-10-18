La iniciativa busca concientizar sobre el rol clave del tratamiento preventivo continuo y el acompañamiento médico especializado.
Misterio en Chubut: Desaparece pareja de jubilados
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.Argentina18/10/2025
La policía de la provincia de Chubut investiga un caso que parece sacado de una serie policial. Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecieron hace más de una semana después de salir juntos en una camioneta Toyota Hilux beige desde su casa en Comodoro Rivadavia.
La pareja, que llevaba poco tiempo de relación, fue captada por cámaras de seguridad el sábado a las 9:30 de la mañana, cuando circulaban por la rotonda de las rutas 3 y 39 rumbo al norte. Después, su rastro se perdió por completo.
Durante varios días, la búsqueda fue intensa pero sin resultados. Todo cambió este viernes por la noche, cuando los equipos de rescate encontraron la camioneta de la pareja en una zona remota de Rocas Coloradas, un paraje costero caracterizado por sus acantilados, caminos de ripio y escasa señal de teléfono.
El vehículo estaba cerrado y en buen estado, pero no había rastros de Pedro ni de Juana ni en el interior ni en los alrededores. En el lugar trabajan peritos de la Policía Científica y agentes de la División Búsqueda de Personas para levantar huellas y analizar cualquier indicio que permita reconstruir qué pasó.
La investigación movilizó a distintas fuerzas de seguridad. La Policía del Chubut, Defensa Civil, Prefectura Naval y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan los rastrillajes en la Ruta Provincial N°1 y en los caminos que unen Caleta Córdova con Rancho Visser.
Además, se sumaron aeronaves del Aeroclub local y drones, mientras las familias convocan a vecinos con motos y camionetas para colaborar. “Esa zona es inmensa, parece un laberinto”, contó Aldana Botha, hija de Juana.
Aldana explicó que su madre le había dejado un mensaje avisando de un viaje imprevisto a Camarones, algo que nunca hacía sin avisar. “Todo fue muy raro. Yo la vi el jueves anterior y estaba normal. Nunca se iba de viaje sin decirnos”, relató.
En redes sociales, la joven publicó un mensaje que conmovió a toda la región: “Te prometo que te vamos a encontrar, mami. Que esta pesadilla va a terminar y vamos a pasar el Día de la Madre juntas, como siempre”.
Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, pidió mantener la esperanza: “Las horas son decisivas, pero confiamos en que estén con vida. Son dos personas mayores y necesitamos encontrarlos cuanto antes”.
El consumo masivo sufrió una contracción del 4,4% en septiembre, según Scentia. El dato refleja la marcada recesión en el poder de compra.
El indicador del BCRA subió a 3,7% en agosto. Los atrasos de las familias se dispararon a 6,6%, duplicándose en solo cinco meses.
Duro artículo de The New York Times sobre la ayuda de EE.UU. a la Argentina: "El rescate de un moroso serial"Argentina18/10/2025
Un duro artículo de The New York Times alerta que Estados Unidos está realizando una "gran apuesta" con el dinero de sus contribuyentes en Argentina.
Santa Fe logra 700 fallos judiciales favorables contra narcotraficantes tras Ley PenitenciariaArgentina18/10/2025
El Gobierno de Santa Fe logró más de setecientos fallos judiciales favorables frente a hábeas corpus presentados por narcotraficantes desde diciembre de 2023. Esto fue posible tras la modificación de la Ley Penitenciaria y la creación de la figura de "interno de alto perfil".
El Papa León XIV expresó su intención de visitar Argentina y Uruguay durante 2026. Así lo reveló el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, tras un encuentro en el Vaticano.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.