El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
UOM cerró paritarias con aumentos y bonos hasta marzo de 2026
El acuerdo, pendiente de homologación por la Secretaría de Trabajo, incluye un esquema de aumentos remunerativos del 4,2% en noviembre de 2025 y enero de 2026.Argentina03/12/2025
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó este martes la firma del acta paritaria que concluyó la negociación correspondiente al período abril 2025–marzo 2026, con aplicación efectiva desde el 1 de septiembre de 2025 y vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, sujeto a la homologación de la Secretaría de Trabajo. La suscripción se realizó según los lineamientos del preacuerdo.
El documento, al que accedió este medio, lleva las firmas del secretario general Abel Furlán, de los paritarios del sindicato y de los representantes de ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El entendimiento abarca a los trabajadores de la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, salvo los empleados siderúrgicos de la Rama 21.
El convenio estipuló el siguiente esquema de incrementos:
Octubre 2025: $35.000 no remunerativos
Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos
Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos
Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos
Febrero 2026: $25.000 no remunerativos
Marzo 2026: $35.000 no remunerativos
En cuanto al valor hora, se fijaron los siguientes montos:
$3.942,63 desde el 1 de noviembre de 2025
$4.108,22 desde el 1 de enero de 2026
Además, se definió el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), piso salarial que incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto horas extras, con los valores mensuales detallados a continuación:
Octubre 2025: $949.608
Noviembre 2025: $964.651
Diciembre 2025: $987.791
Enero 2026: $1.004.438
Febrero 2026: $1.016.008
Marzo 2026: $1.036.390
UOM: el acuerdo que regirá desde abril de 2026
De cara a la siguiente negociación, las partes acordaron que desde el 1 de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, cifra que servirá como referencia para calcular proporcionalmente el resto de las categorías previstas en el CCT 260/75. Si para el 15 de abril de 2026 no existiera un nuevo acuerdo, ese monto se convertirá directamente en el salario básico hora vigente.
El acta también incluye una cláusula de revisión, con el compromiso de retomar las discusiones a partir del 15 de marzo de 2026, a fin de analizar el cierre del período paritario al 31 de marzo de 2026.
Tras el anuncio del preacuerdo la semana pasada, dos cámaras empresarias desmintieron públicamente su validez. La disputa giró en torno al pago de los montos no remunerativos: la UOM reclamaba que se abonaran de inmediato, sin aguardar la homologación de la Secretaría de Trabajo.
Finalmente, el acta rubricada este martes estableció que todos los conceptos, incluidos los no remunerativos, se liquidarán únicamente después de recibir la validación oficial del Ministerio de Trabajo, lo que destrabó el conflicto y permitió avanzar con la formalización del convenio.
Con información de Ámbito
Las universidades argentinas sufrieron un fuerte retroceso en el Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education, quedando ninguna entre las 50 mejores de la región.
El ministro de Economía destacó que el Gobierno analiza cuánto tomar y descartó que hayan existido propuestas de US$20.000 millones.
Economista, ex asesor de Javier Milei, cuestionó la apertura de importaciones con un dólar atrasado y controlado. Su propuesta: Tipo de cambio flotante y flexibilidad laboral.
Rappi lanzó su Índice de Consumo, una nueva herramienta de seguimiento mensual que brinda datos detallados sobre la actividad en su plataforma. En noviembre de 2025, el informe arrojó cifras mixtas.
Argentina asignó cupo 2026 para importar 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin arancelArgentina03/12/2025
La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la distribución de autos híbridos y eléctricos, tras recibir casi 136.000 solicitudes para un cupo limitado que se dividirá entre locales e importadores.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".